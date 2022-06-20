İbrahim Tatlıses: Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır!

Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi İbrahim Tatlıses (70), sosyal medya hesabından yayınladığı Babalar Günü mesajıyla adından söz ettirdi. İbo'nun arasının açık olduğu bilinen büyük oğlu Ahmet Tatlıses sessizliğini korurken, usta sanatçının Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Sara’dan imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden dört yıllık sevgilisi ile 16 Mayıs Pazartesi akşamı Polonezköy'de bir mekanda nişanlandı. Kızınin nişan yüzüğünü takan sanatçı, basın mensuplarına, "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" diyerek takıldı. Tatlıses, "Her babaya ne sorulursa sorulsun, böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün, terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz" diyerek, duygularını dile getirdi.



AHMET TATLISES'İ YOK SAYDI!



Ekim 2021'de oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe de katılan İbrahim Tatlıses, Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses'le ise bir süredir gerginlik yaşıyor. Geçtiğimiz ocak ayında önemli bir sağlık sorunuyla mücadele eden Ahmet Tatlıses, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Baba Tatlıses'in oğlunu hastanede ziyaret etmediği konuşulurken, bu konuda "Geçmiş olsun" açıklamasında bulunmaması da dikkat çekti.



Mart ayında ise kızı Gülşen ile bir karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü:



Bu benim Gülşen’im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden’im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek’im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif’im var ki sormayın! ‘Nasılsın baba’, ‘Süperim kızım’, ‘Ben de süperim baba’ deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo’daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin.



Tek tek çocuklarından bahseden Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in adını dahi anmadı.



"AİLEMİN İÇİNE ETTİLER!"



İbrahim Tatlıses, iki hafta önce de Twitter'dan yaptığı sert açıklama ile gündem oldu. "Ailemin içine ettiler" diyen usta şarkıcı, "İzmir'de çekirdek bir ailem var' dedim, ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saaten sonra kime hesap vereceğim, Allah'tan başka kimseye. Yapacağımı yapmışım, herkesin yaşamı hayatı garantide. Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın. Hakkımı helal etmiyorum" mesajıyla isyanını dile getirdi.



"BABA CANDIR"



Usta sanatçı, bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Twitter'da Babalar Günü mesajı yayınlayan Tatlıses'in, "Baba candır. Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır!" paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.



ADALET SARA'DAN İMALI CEVAP!



Bu sözlerin ardından İbrahim Tatlıses'in eki eşi Adalet Sara ise dikkat çeken Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün Babalar Günü’ymüş. Hangi babaların günü kutlu olsun; anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin. ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş. Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan. Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve baba gibi annelerin günü kutlu olsun.