. Defilenin onur konuğu oldu!

İki senedir İtalya’da yaşayan ve burada geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, Milano’da yapılan Dolce & Gabbana defilesinin onur konuğu oldu.

Uzun süredir tüm etkinliklerde Dolce & Gabbana sponsorluğunda giyinen oyuncu, her seçimiyle birlikte markanın sosyal medya hesabında da geniş yer buluyor.Defileyi ünlü İtalyan oyuncu ve şarkıcı Michele Morrone ile birlikte izleyen Can Yaman, defilenin onur konuğu olarak tüm basının ilgisini üzerine çekti. İkili, defileyi en ön sıradan izlerken bol bol sohbet etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.