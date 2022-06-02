. Yaptığı paylaşım alay konusu oldu!
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Beyaz Gazete
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Yaptığı paylaşım alay konusu oldu!

Survivor All Star'da finale az bir süre kala Sema yarışmaya veda eden isim oldu. Sema'nın vedası Survivor All-Star'ın yorumculuğundan gönderilen Semih Öztürk'ü üzdü. Sosyal medyada Sema ile ilgili tasarım bir paylaşım yapan Semih Öztürk, sosyal medyada alay konusu oldu.

Ekleme: 2.06.2022 - 21:41 Güncelleme: 2.06.2022 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. SMS sonuçlarında adaya veda eden isim Sema oldu. Sema'nın vedası sosyal medyada gündem olurken en çok Semih Öztürk'ü üzdü. Eşinin yaptığı paylaşım ile Acun Ilıcalı'yı çok kızdıran Semih Öztürk program yorumculuğundan gönderilmişti. Sosyal medyada Sema'ya destek paylaşımında bulunan Semih Öztürk, paylaşımı ile alay konusu oldu.

Semih Öztürk paylaşımında "Sema Survivor tarihinde her zaman yaptığı büyük işlerle anılacaktır" ifadesini kullandı.

Semih Öztürk'ün paylaşımında kullandığı tasarım ise alay konusu oldu.
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