Teklif aldığı yerde evlenecek!

Burcu Esmersoy, bir süredir ilişki yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı. Burcu Esmersoy, düğünü hakkında bakın hangi bilgileri verdi.

Sunucu Burcu Esmersoy, üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Bir süredir ilişki yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan sunucu, düğünü hakkında bilgiler verdi. Esmersoy, yaz sonu yurtdışında Akmandil'le hayatlarını birleştireceklerini açıkladı.



Burcu Esmersoy, 'Düğün için yaz sonu olacak diye konuşuyoruz. Tarihten önce yerine karar vermeye çalışıyoruz. Bakalım. Evlenme teklifini İtalya'da aldım, aynı yerde olabilir belki' dedi.