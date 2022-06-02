Tamer Karadağlı'ya sürpriz gibi sürpriz!

Tamer Karadağlı'ya sürpriz olarak mini bir pasta figürü yapıldı. Figürü görünce şaşıran Tamer Karadağlı, figürü beğenmediğini söyledi.

Tamer Karadağlı çoğu kez Ankara'ya gidip geliyor. Kızı Zeyno ve eski eşi Arzu Balkan Ankara'da yaşıyor. Kendisi de Ankara'da doğup büyüyen Tamer Karadağlı, bir mağaza açılışında görüntülendi. Tamer Karadağlı'ya burada bir sürpriz yapıldı.



Mağaza açılışı için bir pasta ve mini bir Tamer Karadağlı figürü yapıldı. Ancak mumları söndürmek için gelen oyuncu, pasta figürünü görünce oldukça şaşırdı.



Uzun süre şaşkınlığını gizleyemeyen Karadağlı, "Sürprizleri severim, gerçekten sürpriz oldu. Ama bu arkadaş bana hiç benzememiş. Saçlar benziyor ama üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor." karşılığını verdi.