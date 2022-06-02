Sezen Aksu'dan Oğuz Aral için hatıra ormanı!

Sezen Aksu, 2004 yılında hayatını kaybeden karikatürist Oğuz Aral anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Kırklareli Osmancık sahasında 6 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Sanatçı, 2013’te de konser gelirlerinin bir bölümünü Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı’na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti.



TEMA Vakfı’na desteği bilinen Aksu, farklı yıllarda da Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit, Meral Okay ve Attila Özdemiroğlu anısına bağışta bulunmuştu. Sanatçının fidan bağış miktarının 35 bine ulaştığı bildirildi.