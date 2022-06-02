Milli futbolcu motosikletine kavuştu!

Milli futbolcu Burak Yılmaz motosikletine kavuştu. Burak Yılmaz, yeni oyuncağını özel olarak tasarlattı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz yaklaşık 1 yıldır beklediği motosikletine kavuştu. Futbolcu, kendi hakimiyetini sağlamak için direksiyon ve ayak fren aksamlarını TT Custom'dan boyuna göre tasarlattı. Yılmaz'ın özel olarak hazırlanan yeni oyuncağının 1800 cc'lik 156 beygir gücünde olduğu öğrenildi. Yılmaz, lüks motosikletiyle İstanbul caddelerinde keyfini çıkarıyor.



