. Cengiz İmren'in 5 milyonluk hediyesi!

2002-2005 yılları arasında evli kaldığı Seren Serengil ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son dönemde değiştirdiği imajıyla dikkat çeken Cengiz İmren, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Müzik çalışmalarına son sürat devam eden ünlü isim, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı."ŞARKI YAPTIĞIM KİŞİLERİ BEN SEÇERİM"Meslektaşları Sibel Can, Özcan Deniz ve İbrahim Tatlıses'e şarkı hazırladığını söyleyen 48 yaşındaki İmren, gazetecilerin "Bu isimlerle çalışmak zor mu?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:Şarkı yaptığım kişileri ben seçerim. O yüzden bu soruyu bana değil onlara sorun.'BEN ARABESKİN KRALIYIM' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİCengiz İmren, basın mensuplarının geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda söylediği "Popta kral çok, ben arabeskin kralıyım" sözlerini hatırlatması üzerine bu konuya açıklık getirdi.Ünlü şarkıcı, "Ben kendime kral demedim. İnsanların bana söylediğini söyledim sadece. Kimisi kendisine kral der, kimisine ise insanlar kral der. Ben mütevazı birisiyim. İnsanlar bana kral diyor, kendim için söylemiyorum bazıları gibi" ifadelerini kullandı."BU ARABA ARKADAŞIMIN HEDİYESİ"Değeri 5 Milyon TL olan Mercedes S500 marka otomobiliyle dikkat çeken İmren, "Bu araba hem yapımcım hem de yakın arkadaşım olan kişinin hediyesi bana. Çok kıymetli bir dosta sahibim ki bana böyle bir aracı hediye etti" diyerek, herkesi şaşırttı.