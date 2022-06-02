. Bahar Şahin ve Oktay Çubuk el ele!

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz Ekim ayında katıldığı davette derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin, ertesi öğle saatlerinde ise hastaneden serum fotoğrafı paylaşmıştı.Genç oyuncu Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştığı kareye, “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu düşmüş; Şahin'e 'geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.'İHANET' GÖNDERMESİÜnlü isim, sonrasında ise futbolcu sevgilisi Dorukhan Toköz ile ayrılmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan çiftten Şahin, yaptığı göndermeyle adından söz ettirmişti.Güzel oyuncu, önceki yaptığı 'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası' paylaşımıyla ihanete uğradığını ima etmişti. Trabzonspor'da forma giyen futbolcu ise konuyla ilgili sessizliğini korumuş, hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.DORUKHAN'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİİkili daha önce de ayrılmıştı. O dönem Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz sevgilisine, 'Birlikte yurtdışına gidelim' önerisinde bulunmuştu. Bu teklifi kabul etmeyen Şahin, sevgilisinden ayrılmıştı. İkili, bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti.ROL ARKADAŞIYLA YAKINLAŞTIBu şok paylaşımdan sonra herkes Şahin'in aşk acısı çektiğini düşünürken güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açmış; dijital platformda yayınlanacak olan dizideki rol arkadaşı Oktay Çubuk ile yakınlaşmıştı.Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, sonrasında soluğu Paris'te almıştı. Birlikte tatile çıkan taze aşıklar, aynı yerden ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele vermişti.Bahar Şahin'in Paris sokaklarında verdiği pozlarda ise mutluluğu yüzüne yansımıştı.YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİŞahin, tüm bunlarından geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk ile birlikte Bebek'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.Flaşların patlaması ile bir anda birbirlerinin elini bırakan çift kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Basın mensuplarının, “Hayırlı olsun yeni ilişkiniz. Sizi de el ele gördük çıkarken. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Şahin, “Çok teşekkür ederiz sağ olun. Kolay gelsin” diyerek, sevgilisi ile birlikte araçlarına bindi.Araç içinde yüzünü güneşlik ile kapatan oyuncu Oktay Çubuk da muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı."BİR TAKIM KİLOLAR ALINDI"Öte yandan sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Bahar Şahin, geçtiğimiz aylarda yayınladığı kare ile gündem olmuştu. Genç oyuncu, su yeşili fırfırlı elbisesiyle objektif karşısına geçmişti.Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, "Bir takım kilolar alındı, vereceğiz ama sıkıntı yok" notunu düşen Şahin'e kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti.