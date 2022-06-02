Aslı Bekiroğlu'ndan 'Barış Akarsu' özrü!

2007 yılında vefat eden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı filmde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir davette Akarsu'nun ölümüne dair sorulara verdiği yanıt tepki topladı. Gelen eleştirilerin ardından özür dileyen Bekiroğlu, filmle ilgili kararını da açıkladı.

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'a beş km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren, kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı Barış Akarsu'nun hayat hikayesi sinema filmine aktarılıyor.



Aytaç Medya'nın imza atacağı yapımda, Akarsu'ya hayat verecek isim de netleşmişti. 28 yaşında toprağa verilen Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandıracağı ortaya çıkmıştı. Müzikle de ilgilenen ve son olarak final yapan 'Elkızı' dizisinde rol alan İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kampa girmiş ve saç, makyaj ve müzik provalarına başlamıştı.



"BARIŞ AKARSU'YA BENZİYORUM"



Şaşmaz, yeni rolüyle ilgili; "Barış Akarsu'ya benziyorum. Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Bir de tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım" demişti.



ASLI BEKİROĞLU DA KADRODA



Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde oynayacak isimler biri de son dönemin popüler oyuncularından Aslı Bekiroğlu olmuştu. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuştu. Ünlü isim, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söyledi.



"NE DİYEYİM BAŞI SAĞ OLSUN!"



Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim" yanıtını verdi.



ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDI



Bu sözleri tepki çeken oyuncu, gelen eleştirilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek rol alacağı filmden ayrıldığını duyurdu. Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için ipucu verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.