. Ünlü çift oğullarıyla aile gezmesinde!
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Ünlü çift oğullarıyla aile gezmesinde!

'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Öykü Karayel ve mutlu bir evlilik sürdürdüğü başarılı müzisyen Can Bonomo, önceki akşam Roman adını verdikleri oğulları ile Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerden soru kabul etmeyen çiftten Öykü Karayel, Meryem Uzerli'nin "Öykü'nün oyunculuğunu çok beğeniyorum" sözlerine yanıt verdi.

Ekleme: 19.06.2022 - 10:10 Güncelleme: 19.06.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Dijital bir platformda yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisinde hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren Öykü Karayel, geçtiğimiz ay Meriç Aral ve Efe Tunçer’in sunduğu, YouTube'da yayınlanan 'Teras Noir’ programına konuk olmuştu. Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Nisan 2021'de anne olan Öykü Karayel, “Dünyaya bir çocuk getirmek yaratıcı tarafını nasıl etkiledi?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

İçgüdüsel olarak yaratıcı enerji zaten hamilelik döneminde başlıyor. O açık zihinle bir şeyler üretmek istiyorsun. Ama yoğun set zamanlarında da kafamızı boşaltmak için bazen bomboş şeyler izlemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Çünkü öylesi bir yoğunluk çocuk olmasa da birçok zaman yaratıcı tarafımızı törpüleyebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca hiçbir şey düşünmeden kafamı boşaltmaya ihtiyacım varmış diyebilirim. Tüm bu deneyimlerin bilinçaltında birikip, sırası geldiğinde bir anda ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü o hissiyat geldiğinde ‘Neyse ya şu an ümitlenmeyeyim, bunları yapacak alanım da yok. Zamanı gelecek’ diyorum.

Ünlü çift oğullarıyla aile gezmesinde!

TRAMBOLİNDE ZIPLADI

Öncesinde ise oğlu Roman ile zaman geçiren oyuncu Akmerkez’de görüntülenmiş, çocuk oyun alanında gönlünce eğlenmişti. Yaklaşık bir saat boyunca Roman ile keyifli zaman geçiren Öykü Karayel, trambolin üzerinde zıplarken objektiflere yansımıştı.

Oyun saati dolan Roman’ı arabasına bindiren oyuncu, kendisini görüntülemeye çalışan muhabirlerin aksi yönüne hareket edip, "Lütfen oğlumu çekmeyin” diye ricada bulunmuştu.

GERGİN TAVIRLAR

Roman’ın görüntülenmemesi için sert tavırlar sergileyen oyuncunun, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşması ise dikkat çekmişti.

"OĞLUMUZUN UYKU SAATİ GELDİ"

Tüm bunların ardından 2018'de dünyaevine giren Can Bonomo ve Öykü Karayel ikilisi, geçtiğimiz akşam Roman ile birlikte Etiler’de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Sorulara cevap vermeyen çiftten Bonomo, “Oğlumuzun uyku saati geldi” dedi.

Ünlü çift oğullarıyla aile gezmesinde!

Karayel ise, Meryem Uzerli’nin geçtiğimiz günlerde "Öykü Karayel’in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hayatım film olursa beni Öykü Karayel’in oynamasını çok isterim" açıklamasını hatırlatan muhabirlere, “Teşekkür ederim, sağ olsun” demek ile yetindi.

İMAH DEĞİŞTİRDİ

35 yaşındaki Can Bonomo’nun imajını değiştirmesi ve saçlarının üst kısmını sarıya boyatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çift oğullarıyla aile gezmesinde!

"ARABADA GEZMEYİ SEVİYOR"

Öte yandan geçtiğimiz kış yine Etiler'de kameralara yansıyan ve oğlunu bebek arabasında uyutmaya çalışan Bonomo, ayaküstü muhabirlerle konuşmuştu. Roman’ın gezmeyi çok sevdiğini söyleyen şarkıcı, "Arabada gezmeyi çok seviyor, daha güzel uyuyor" demişti.

Eşi Öykü Karayel ile koronavirüs atlatan Can Bonomo, "Geçti gitti, herkes dikkat etsin. Biz rahat atlattık” ifadelerini kullanmıştı. Yeni bir şarkı çalışmasının da olduğu söyleyen şarkıcı, "Oğlumla beraber güç topluyorum” şeklinde konuşmuştu.
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