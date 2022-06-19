. Üç nesil Alışık aynı karede!

Başarılı oyuncu Kerem Alışık, Babalar Günü için kamera karşısına geçti. Bu kez Alışık’a babası rahmetli oyuncu Sadri Alışık ile oğlu yapımcı Sadri Alışık eşlik etti. Üç neslin aynı karede yer aldığı Film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, geçmişe özlem dolu bir yolculuğa da çıkardı.Renosans İstanbul reklam ajansının Halkbank için hazırladığı reklam filminde baba Sadri Alışık, sinema filmlerinden unutulmaz sahneler ve fotoğraflarıyla yer aldı.Kerem Alışık’ın 6 yaşındaki hali ile annesi Çolpan İlhan’ın görüntüleri de ekrana yansıdı. Filmde Alışık, babasının görüntülerini izleyip onunla özlem giderirken oğlu Sadri Alışık da babasını teselli etti. Fonda Ferdi Özbeğen’in “O Günler” şarkısının çaldığı reklam filmi nostalji kokan Ses Tiyatrosu’nda çekildi.Kerem Alışık, çekimler sırasında sık sık gözlerinin dolduğunu söyledi: “‘Baba’ diyebildiğim bir Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var. Babalar dua gibi oluyor. Görünmese de dokunuyor insana. Evlatların baba omuzundan başka gidecek yeri olmuyor ki... Baba evladın, evlat babanın ne zaman yanında olması gerekiyorsa o zaman yanında olur. Onlar için iyi gün kötü gün yoktur.”Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Babam ve özlemini çektiğim dedemle aynı filmde olmak çok değerli. Babalar Günü gibi özel bir günde hiç unutmayacağımız bir anı oldu bizim için. Tüm babaların ve içinde evlat sevgisini barındıran herkesinBabalar Günü’nü kutlarım.”Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Kerem Alışık filmde babasının ünlü selam sahnesine gönderme yaparak şunları dile getiriyor: “Selamımız, sevgimiz, sevgimiz, selamımız olsun. Kalanlara, gidenlere tüm babalarımıza selam olsun... Gidenlere kalanlara da...”