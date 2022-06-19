. Survivor'da son viraja girildi!
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Survivor'da son viraja girildi!

Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor. Son düzlüğe girilen yarışta bir isim daha adaya veda etti. Elenen ismin belli olmasından sonra Nisa gözyaşlarını tutamadı.

Ekleme: 19.06.2022 - 10:13 Güncelleme: 19.06.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da eleme adayları belli oldu. Nagihan'ın dokunulmazlığı kazandıktan sonra herkes hangi ismi söyleyeceğini merak ediyordu. Kadınlardan herhangi bir ismi söylemeyeceğini açıklayan Nagihan, Hikmet'in adını verdi. Hikmet ise bu duruma oldukça tepki gösterdi.

'Tercih seçeneğinin' olduğunu belirten Nagihan, 'Biz kadınlar olarak çok yıpranıyoruz' dedi. Hikmet ve Nagihan arasında gerilim yükseldi. Acun Ilıcalı araya girerek, 'Arkadaşlar susar mısınız lütfen' diyerek müdahale etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Nagihan'ın Hikmet'in adını vermesiyle bir eleme adayı daha belli oldu. Diğer adaylar ise Ogeday ve Berkan'dı. Performans birincisi olan Adem de bir isim söyledi. Son eleme adayı Nisa oldu.

İŞTE VEDA EDEN İSİM

Survivor All Star'da aday olan dört isimden adaya veda eden kişi Ogeday oldu. Ogeday'ın vedası sonrası Nisa gözyaşlarını tutamadı. Ogeday yaptığı açıklamada, 'İyi ki gelmişim, iyi ki sizi tanımışım. Her şeye sıfırdan başladım, çok değerli insanlar tanıdım. Burada olduğum için asla pişman olmadım. Bu hiçbir şeyin sonu değil. Bu sene istediğim performansa ulaşamadım. Yapacak bir şey yok bunu da yaşamak gerekiyormuş' dedi.

Survivor'da son viraja girildi!

'BU ELEME BENİ GERÇEKTEN ÜZDÜ'

Acun Ilıcalı ise 'Benim için özel yarışmacılardan birisin. Bugün bu eleme beni gerçekten üzdü. Finalde olamayacağın için tek bir hata belki de seni yarı yolda bıraktı' ifadelerini kullandı.

Survivor'da son viraja girildi!

17 Haziran Cuma akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; finali Adem ve Ogeday yaptı. Son dönemde sakatlık yaşayan ve buna rağmen mücadeleye devam eden Ogeday, 4-2 skorla dokunulmazlığı kaybetti.

SEREMONİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaybettikten sonra morali bozulan Ogeday, arkadaşlarının da desteği ile sakinleşti. Seremonide gözyaşlarına boğulan Ogeday Girişken, 'Kaybettiğim için sinirli değilim. 'Adem'e nasıl kaybederim?' diye de sinirli değilim. Çünkü Adem iyi bir yarışmacı. Sinirliyim, çünkü bu dönemde sakatlandım' dedi.

'Canım yanıyor, yani sağ ayağım kramp girmeye başlıyor. Soluma çok basamıyorum. Aklım ayağımda oluyor. Yine de yakın gelmeye çalışıyorum, 'atışlarda tolere ederim' diyorum' şeklinde konuşan Girişken, 'Sakatlığımı bahane etmek istemiyorum. Ama canım yanıyor yani kaybedebilirim. Beş buçuk aydır kaybetmişimdir bilfiil kazanmışımdır da ama bu dönemde sakatlanmak istemiyordum. Potaya girmekten de korkmuyorum. Her gün de girebilirim hiç sıkıntı değil. Elenebilirim hiç umrumda değil. Üzülürüm, nerede hata yaptığımı sorgularım. Ama hep söyledim, gelmeden önce de 'Sakatlanarak noktalamak istemiyorum' diye' ifadelerini kullandı.

Survivor'da son viraja girildi!

'KEŞKE SAKATLANMASAYDIM'

Ogeday, sözlerini, 'O yüzden sonuna kadar gitmek istiyorum. Yine böyle olursa yine devam edeceğim. Kendi doktorum olabiliyorum bazen. Ne olursa olsun hep kendim, takım arkadaşlarım için mücadele ettim. Adem iyi bir yarışmacı zaten, atışlarda daha iyi attı ve kazandı. Sadece kendime kızıyorum, 'Keşke sakatlanmasaydım, oraya öyle basmasaydım' diyorum. Ama yapacak bir şey yok. 10 günse 10 gün, 9 günse 9 gün. Ne kadar çıkartabiliyorsam çıkartacağım. Ya da daha erken gideceğim veya sonuna kadar gideceğim. Hala buradayım. Buradayken de her şeyi yapmaya hazırım' diye noktaladı.

Survivor'da son viraja girildi!

'SİNİR BOŞALMANI ANLIYORUM'

Ogeday'a ilk olarak geçmiş olsun diyen Murat Ceylan ise sakatlığının bir suç olmadığını, herkesin başına gelebilecek bir şanssızlık olduğunu söyledi. 'Çok az gün kala olabildiğince sağlam devam etmek istiyorsun haklısın. Sinir boşalmanı anlıyorum' diyen Ceylan, 'Mücadelenle ne kadar istekli olduğunu gösteriyorsun. Kendine o durumdan çıkarabilecek en olumlu şeyi düşün' dedi.

Survivor'da son viraja girildi!

Sonrasında tekrar konuşan Ogeday, 'Burada sadece sakat olan ben değilim. Berkan, Nisa, Hikmet, Adem, Nagihan; herkesin bir sakatlığı var. Tek ben sakatmışım gibi göstermeye çalışıp kimseye haksızlık etmek istemem. Kimi daha kolay tolere ediyor, kiminin acısı az kiminin çok onu da bilemiyorum. Kendimi mağdur gibi ya da acındırmak gibi göstermek istemiyorum. Herkesin kendince zorluğu var, bu sekizli sonuna kadar mücadele ediyor' ifadelerini kullandı.
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