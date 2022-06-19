. Serhat Özcan mutluluğa “evet” dedi!
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Serhat Özcan mutluluğa “evet” dedi!

Ünlü oyuncu Serhat Özcan 5 yıldır birlikte olduğu avukat Deniz İpek ile Balıkesir'de evlendi.

Ekleme: 19.06.2022 - 10:05 Güncelleme: 19.06.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Serhat Özcan, beş yıldır birlikte olduğu Avukat Deniz İpek ile Ayvalık’ta yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi.

Ayvalık'ta gerçekleşen nikâh töreninde; Serhat Özcan’ın ailesi, ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen, ünlü şair Nevzat Çelik, oyuncu kardeşi Reha Özcan, Balıkesir Barosu Başkanı Avukat Erol Kayabay, tiyatro sanatçısı Erkan Cılak, ünlü manken Ece Önder ve yakın dostları hazır bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in nikâhı kıydığı düğünde, İzmir’den gelen Grup Fortie Sanat, en güzel şarkılarını Özcan çifti için seslendirdi.

Bir Demet Tiyatro’nun Tirbuşon’u olarak adım attığı dizi Film dünyasında; Ulan İstanbul’da Talip Bey, Kalbim Ege’de Kaldı’da Ali Kürük, Çukur’da Uluç Reis ve son olarak Zümrüdüanka’da Rüstem karakterleriyle ününe ün katan Serhat Özcan nikah töreninde son derece keyifli ve bir o kadar da heyecanlıydı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, “Çünkü biz epey uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz’le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık ‘tamam’ dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık’ta yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.

Gelin Deniz İpek Özcan ise, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Uzunca zamandır bugünü bekliyorduk. Burada dostlarımızla birlikte bu anı yaşamak bizi çok mutlu etti” demekle yetindi.

Özcan çiftinin nikâh şahidi olan ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen, Serhat Özcan’ın nikâh şahidi olabilmek için özellikle düğüne geldiğini belirterek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
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