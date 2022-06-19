İstanbul'da korkunç olay! Oyuncu Yonca Türkman, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Birçok dizi ve reklam filminde rol alan oyuncu Yonca Türkman, İstanbul Gaziosmapaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Birçok dizide rol alan Yonca Türkman dün sabah, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.



OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI



Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.