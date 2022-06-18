. Yasemin Allen aşka geldi!
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Yasemin Allen aşka geldi!

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları iddia edilen ve çıkan haberleri yalanlayan oyuncu çift, Yasemin Allen ile Tolga Güleç'ten yeni bir fotoğraf geldi. Sevgilisiyle verdiği pozu paylaşan 32 yaşındaki Allen, adeta aşkını haykırdı.

Ekleme: 18.06.2022 - 12:40 Güncelleme: 18.06.2022 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak Türkiye'ye yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem" demişti.

Allen, basın mensuplarının “Yaklaşık iki aydır çıkıyorsunuz galiba” şeklindeki yorumuna, “Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum, tutuyoruz. Çok teşekkürler" karşılığını vermişti.

OYUNCU ÇİFT İLK KARE

32 yaşındaki oyuncunun sürpriz beraberliği açıklamasının ardından ikiliden ilk fotoğraf gelmişti. Ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüştü. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti.

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Ancak oyuncu çift, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanlamıştı. Allen, sevgilisiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

YASEMİN AŞKA GELDİ

Mutlu birliktelikleri devam eden Yasemin Allen (32) ile sevgilisi Tolga Güleç (40) bielikte bir davete katıldı. Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaştı. İkilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı.

ÜÇ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Yasemin Allen, üç yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konsantre olmak için almıştı. 'Strike Back' adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu, rolü bitince Londra’dan İstanbul’a dönmüştü.

DÖRT YIL EVLİ KALDI

'Hatırla Sevgili', 'Kırık Kanatlar', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Poyraz Karayel' ve 'Masumiyet' gibi dizilerde rol alan Tolga Güleç, 2013 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı Yeliz Şar'dan 2017'de boşanmıştı.

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