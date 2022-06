Survivor'da Ogeday'ın gözyaşları!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Finale sayılı günler kala son sekiz yarışmacının kıyasıyla mücadele ettiği Survivor All Star, 17 Haziran Cuma akşamı 137'nci bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Adem ile final oynayan Ogeday, seremonide gözyaşlarına boğuldu. İşte dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın ikinci eleme adayı...

Çekimleri Dominik'te yapılan, yapımını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Avatar Atakan'ın vedasının ardından bireyselliğin başladığı yarışmada, son sekize kalan tüm yarışmacılar, oyunlarda canla başla mücadele ediyor.



Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Batuhan'ın kazandığı ve ilk eleme adayının Berkan olduğu Survivor All Star, 17 Haziran Cuma akşamı 137'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.



İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; finali Adem ve Ogeday yaptı. Son dönemde sakatlık yaşayan ve buna rağmen mücadeleye devam eden Ogeday, 4-2 skorla dokunulmazlığı kaybetti.



SEREMONİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kaybettikten sonra morali bozulan Ogeday, arkadaşlarının da desteği ile sakinleşti. Seremonide gözyaşlarına boğulan Ogeday Girişken, "Kaybettiğim için sinirli değilim. 'Adem'e nasıl kaybederim?' diye de sinirli değilim. Çünkü Adem iyi bir yarışmacı. Sinirliyim, çünkü bu dönemde sakatlandım" dedi.



"Canım yanıyor, yani sağ ayağım kramp girmeye başlıyor. Soluma çok basamıyorum. Aklım ayağımda oluyor. Yine de yakın gelmeye çalışıyorum, 'atışlarda tolere ederim' diyorum" şeklinde konuşan Girişken, "Sakatlığımı bahane etmek istemiyorum. Ama canım yanıyor yani kaybedebilirim. Beş buçuk aydır kaybetmişimdir bilfiil kazanmışımdır da ama bu dönemde sakatlanmak istemiyordum. Potaya girmekten de korkmuyorum. Her gün de girebilirim hiç sıkıntı değil. Elenebilirim hiç umrumda değil. Üzülürüm, nerede hata yaptığımı sorgularım. Ama hep söyledim, gelmeden önce de 'Sakatlanarak noktalamak istemiyorum' diye" ifadelerini kullandı.



"KEŞKE SAKATLANMASAYDIM"



Ogeday, sözlerini, "O yüzden sonuna kadar gitmek istiyorum. Yine böyle olursa yine devam edeceğim. Kendi doktorum olabiliyorum bazen. Ne olursa olsun hep kendim, takım arkadaşlarım için mücadele ettim. Adem iyi bir yarışmacı zaten, atışlarda daha iyi attı ve kazandı. Sadece kendime kızıyorum, 'Keşke sakatlanmasaydım, oraya öyle basmasaydım' diyorum. Ama yapacak bir şey yok. 10 günse 10 gün, 9 günse 9 gün. Ne kadar çıkartabiliyorsam çıkartacağım. Ya da daha erken gideceğim ve ya sonuna kadar gideceğim. Hala buradayım. Buradayken de her şeyi yapmaya hazırım" diye noktaladı.



"SİNİR BOŞALMANI ANLIYORUM"



Ogeday'a ilk olarak geçmiş olsun diyen Murat Ceylan ise sakatlığının bir suç olmadığını, herkesin başına gelebilecek bir şanssızlık olduğunu söyledi. "Çok az gün kala olabildiğince sağlam devam etmek istiyorsun haklısın. Sinir boşalmanı anlıyorum" diyen Ceylan, "Mücadelenle ne kadar istekli olduğunu gösteriyorsun. Kendine o durumdan çıkarabilecek en olumlu şeyi düşün" dedi.



Sonrasında tekrar konuşan Ogeday, "Burada sadece sakat olan ben değilim. Berkan, Nisa, Hikmet, Adem, Nagihan; herkesin bir sakatlığı var. Tek ben sakatmışım gibi göstermeye çalışıp kimseye haksızlık etmek istemem. Kimi daha kolay tolere ediyor, kiminin acısı az kiminin çok onu da bilemiyorum. Kendimi mağdur gibi ya da acındırmak gibi göstermek istemiyorum. Herkesin kendince zorluğu var, bu sekizli sonuna kadar mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.



Adem ise Ogeday'a çok üzüldüğünü ve burada kalan sekiz kişinin can sağlığını çok da önemsemediğini, kazanmak için sonuna kadar mücadele ettiğini vurguladı.



Dokunulmazlığı kazandığı için dalış ödülünü de kazanan Adem, Batuhan, Ayşe ve Nagihan'ı ödüle götürmek istedi. Ancak dalış sırasında sinüzitleri nedeniyle problem yaşayabileceğini söyleyen Nagihan, Adem'e; "Hikmet'i götürebilirsin" dedi. Böylece ödüle; Adem, Batuhan, Ayşe ve Hikmet gitti.



İŞTE SON ELEME ADAYI



Gecenin sonunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Adem, bir arkadaşını eleme potasına yolladı. Seçimini yaparken konuşan Adem, Hikmet'in günlerdir kırmızı takımda başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı ve Ogeday'ı potaya yolladı.



Böylece Berkan Karabulut'un ardından potaya giden isim eski şampiyonlardan Ogeday Girişken oldu.