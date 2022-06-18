Nusret Gökçe'nin yeni işi belli oldu!

Sosyete kasabı olarak adlandırılan Nusret Gökçe'nin yeni bir gıda sektörüne atıldığı ortaya çıktı. Çalışmalara başlayan Nusret Gökçe, elde ettiği gelirin yüzde 50'sini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

Saltbea hareketi ile adını dünyaya duyuran sosyete kasabı lakaplı Nusret Gökçe, birçok ülkede restoran açarak kariyerinde emin adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nusret Gökçe, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.



Et üzerine olan bilgisi ile popüler hale gelen Nusret, yeni bir sektöre adım attı. Gökçe, yine gıda sektöründe bir iş için çalışmalara başladı. Nusret Gökçe, iki yıl önce başlattığı 'cappuccino' akımını markalaştırdı. İstanbul'da bulunan bir otelin kahve dükkanı açan Nusret Gökçe, Brezilya'dan getirdiği kahveleri müşterileriyle buluşturacak.



GELİRİNİN YÜZDE 50'SİNİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA BAĞIŞLAYACAK



Gökçe, sabah 06.30'dan akşam 22.00'ye kadar hizmet verecek olan işletmenin gelirinin yüzde 50'sini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.



