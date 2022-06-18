Melisa Şensolsun'dan kalp emojili sansür!

Son dönemin popüler oyuncularından Melisa Şensolsun, önceki gün modacı Özgür Masur'un bir iç giyim markası için tasarladığı koleksiyonun Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tanıtımına katıldı. Şenolsun'un, sosyal medya hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

Koleksiyon tanıtımı için deniz kenarında mini şortu ile objektiflere poz veren ve transparan bir sütyen tercih eden Melisa Şenolsun, sosyal medyada 40 binin üzerinden beğeni aldı.



"PRENSESLER GİBİSİN"



25 yaşındaki oyuncu; "Doğal güzel", "Prensesler gibisin", "Gülmek ne kadar yakışıyor", "Çok farklı bi aurası var", "Bu ne güzellik" ve "Harikasın" şeklinde övgü dolu yorumlar aldı.



EMOJİYLE KAPATTI



Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan güzel oyuncu, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, transparan sütyenini, meme ucu görünmesin diye kalp emojisi ile sansürlemesi dikkat çekti.



"KALICI MUTLULUK DİYE BİR ŞEY YOK"



Geçtiğimiz kasım ayında Elle dergisine konuşan Melisa Şenolsun, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu, "Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor.. Hayatta her şey dönüşüm içinde; hepimiz bir çağdan geçiyoruz. Ben de kendime doğru çıktığım bir yolculuğun içindeyim. Kalıcı mutluluk diye bir şey yok bence. Mutluluk anlardan ibaret ve bunun sayısını arttırabilmek de anda kalmayı arttırmakla mümkün. Bana göre an olduğu haliyle güzel. Aşkın dengeni sarsmak üzerine kurulu olduğu sanrısından ibaret olmadığını ve gerçek aşkın seni oluşunun en iyi haline taşımana yardım ettiğini düşünüyorum" demişti.