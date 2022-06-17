Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu!

Oyuncu Ufuk Bayraktar, "Güven Bana" filmiyle beyazperdeye geliyor. Usta kalem Selçuk Aydemir'in yöneteceği filmde ödüllü oyuncu Ufuk Bayraktar başroller arasında yer alacakken, filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Ödüllü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yeni projesi belli oldu. Selçuk Aydemir'in yazıp yöneteceği Güven Bana filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak Ufuk Bayraktar, filmde "Yılmaz" karakterine hayat verecek.



TV100'ün haberine göre, çekimleri temmuz ayında İstanbul'da başlayacak olan filmde Cihangir Ceyhan "Özcan" karakterine hayat verirken Pelin Karahan Özcan'ın nişanlısı Zeynep'i canlandıracak.



Ufuk Bayraktar ise Özcan'ın kuzeni Yılmaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Cast çalışmaları devam eden film şimdiden büyük merak uyandırdı. Vizyon tarihi henüz açıklanmayan "Güven Bana" filmi etkili bir komedi hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.