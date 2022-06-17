Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu!

Evlilik yolunda ilk adımı atan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikâh ve düğün tarihi netleşti. Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek.

Geçtiğimiz aylarda aile arasında sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikâh ve düğün tarihi netleşti. Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek. İkili daha sonra aşklarının başladığı Çeşme'deki Fly-Inn Beach'te 7 Temmuz'da düğün yapacak. Şahin evlendikten sonra da oyunculuk kariyerine devam edecek.