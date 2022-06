Survivor'da Nisa'nın zor anları!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da büyük final için geri sayım başladı. Son elemenin ardından bireyselliğe geçilen yarışma, 16 Haziran Perşembe akşamı 136'ncı bölümüyle ekranlara geldi. İlk olarak bireysel dokunulmazlık ve ardından ödül oyunu oynanan bölümde Nisa'nın Adem ile mücadele ettiği sırada yaşadığı talihsizlik dikkat çekti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. Son olarak Avatar Atakan'ın veda ettiği yarışmada; son sekiz kişinin kalmasıyla birlikte bireyselliğe geçildi. Önceki günkü konseyde yeni kuralları açıklayan şu ifadeleri kullandı:



YARIŞMADA YENİ KURALLAR



"Çeyrek finaldeyiz ve çeyrek final sonrası sekiz yarışmacı ilk elemeye gidecek. İlk gün birinci aday, ikinci gün ikinci aday üçüncü gün üçüncü aday çıkacak. Adayları o günün birincisi belirleyecek. Ancak performansın yarışmacılara finale doğru bir yol açmasını istemiştiniz. Öyle de olacak. Üç aday çıktıktan sonra eleme döneminin performans birincisi (3 günün) dördüncü adayı söyleyecek. Her gün kazanan bir puan alacak, finalist başka bir puan alacak. Yarı final oynayan ikili de başka puan alacak.



Puanlama şöyle olacak: "Her günün birincisi 5'er puan alacak, Finalist 3'er, yarı finalde elenenler 1'er puan alacak."



"Bu puanlarla performans birincisi olacaksınız" diyen Ilıcalı, "Toplam puanınız birinciyse ve adaysanız adaylıktan kurtulacaksınız. İlk iki elemede 4 aday, 6'ya düştüğünüzde aday sayısı 3'e düşecek. Eşleşme ise zamana karşı yarışılacak ve en iyi performans yapanlar bir turu oynamadan geçecek" dedi.





BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



16 Haziran Perşembe akşamı 136'ncı bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da; iki takım da uzun zamandır beklenen bireysel oyunlara ilk kez çıktı. Sıralama turlarına çıkan isimler, sonrasında dokunulmazlık için parkurdaki yerlerini aldı.



Sıralamaya göre Adem - Nisa, Nagihan-Berkan, Batuhan-Ogeday ve Hikmet-Ayşe ile eşleşti. Mavi takımın tamamı elenirken Adem-Hikmet ile Nagihan-Batuhan ile yarı finale çıktı. Finalde de Batuhan - Adem karşılaşması oldu ve ilk bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.



NİSA'NIN OMZU ÇIKTI



Öte yandan bireysel dokunulmazlık mücadelesi sırasında Adem ile parkura çıkan Nisa, oyunun ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Sürünme engelinde yavaşlayan Nisa, sonrasında 'Serhad abi, omzum çıktı' diterek parkura devam etti. Atışlarda zorlanan Nisa Bölükbaşı, oyunu kaybetti.



Sonrasında arkadaşlarının 'Ne oldu?' diye sormasıyla omzunun çıkıp yerine geri girdiğini söyleyen Nisa, doktor tarafından muayene edildi.



İŞTE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI



Survivor All Star yarışmasında ilk dokunulmazlığı alan Batuhan, konseyde bir gitme adayı söyledi. İsmini verdiği ilk gitme adayı da Berkan Karabulut oldu.



ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?



Yarışmacılar ilk bireysel dokunulmazlık oyunu ardından mini bir ödül oyununa çıktı. Oyunun ödülü ise kazanan dört yarışmacıya 50 bin TL'lik hediye çeki. Yarışmacılar gözleri kapalı şekilde çıktıkları parkurda karşılarına çıkan kelimeleri doğru tahmin etmeye çalıştı. Kazananlar Ogeday, Hikmet, Batuhan ve Berkan oldu.