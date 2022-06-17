. Sercan Yıldırım'ın imajı şaşırttı!
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Sercan Yıldırım'ın imajı şaşırttı!

Survivor yarışmasına katılmasının ardından adını duyuran Sercan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Saç ektiren Sercan Yıldırım'ın son paylaşımını görenler kayıtsız kalamadı. Yıldırım'ın imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Ekleme: 17.06.2022 - 09:40 Güncelleme: 17.06.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star 2022 yarışmasına erken veda eden isimlerden olan eski futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. TV8'de yayınlanan Survivor All Star'a gitmeden önce Nihan Yönel ile nikah masasına oturan Sercan Yıldırım şimdilerde eşiyle tatile çıktı. Saç ektirmesiyle dikkatleri üzerine çeken Survivor Sercan yeni imajıyla gündeme geldi.

İlk olarak Afrika örgüsü yaptıran Yıldırım, o halini yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları Yıldırım'ın paylaşımını yorum yağmuruna tutmuştu.

Survivor Sercan şimdi de örgülerini açtırıp saçını topladığı anları yayınladı. imajı beğenilmeyen Sercan'a "Saçlarını kes hiç yakışmadı kardeşim", "Tamam anladık saçın var bizim yok", "Saç protez herhalde bu kadar kısa sürede uzaması imkansız yoksa...", "Saçların çok kötü oldu" ve "Bu saçlar olmadı" gibi yorumlarda bulundu.
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