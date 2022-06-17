. Oğulcan Engin'den Miray Daner uyarısı!
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Oğulcan Engin'den Miray Daner uyarısı!

Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (31) ile oyuncu Miray Daner'in (23) aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü çift, son olarak Arnavutköy’de görüntülendi. Motosiklette seyir halinde olan ikiliden Oğulcan Engin, muhabirlere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Ekleme: 17.06.2022 - 09:35 Güncelleme: 17.06.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, nikâh masasına oturmaları beklenirken, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, gönlünü Miray Daner'e kaptırmıştı. İkili, Kasım 2021'de Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını verdi. Hızlı adamlarla araca binmeye çalışan ünlü işletmeci ise "Sonra konuşuruz" demekle yetindi.

SOSYAL MEDYADA AŞKA GELDİ

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan sevgililerden Miray Daner, günler sonra sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü.

YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR

Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, 2022 yılını da birlikte karşıladı. İkili, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçirdi. 31 yaşındaki işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Daner ve Engin'in aşk dolu bakışları sosyal medyada gündem oldu.

"YÜZÜNÜ GÖREN CENNETLİK"

Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başladı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, “Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan” karşılığını verdi.

Aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftten Oğulcan Engin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Miray Daner'in pozunu paylaşmış ve 'Yüzünü gören cennetlik' notunu düştü.

"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"

Miray Daner, önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin ile Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin kullandığı motosiklete binen oyuncu, trafik kurallarına uymayı ihmal etmedi. Sevgilisi Oğulcan Engin gibi kaskını takan Daner, görüntülendiklerini fark edince tebessüm etmekle yetindi.

Oğulcan Engin, sıkışan trafikte basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istedi.
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