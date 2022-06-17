. Cihangir Ceyhan ve Pelin Karahan partner oldu!
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Cihangir Ceyhan ve Pelin Karahan partner oldu!

Cihangir Ceyhan ve Pelin Karahan partner oldular. Camdaki Kız dizisinin Hayri'si Cihangir Ceyhan ve Pelin Karahan, Güven Bana adlı filmde birlikte kamera karşısına geçecekler.

Ekleme: 17.06.2022 - 00:28 Güncelleme: 17.06.2022 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
'Dilberay' filmine imza atan Aytaç Medya, yeni bir film için düğmeye bastı. Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir ile anlaşan yapım şirketi 'Güven Bana' adlı proje çekecek. Cast çalışmaları devam eden filmin başrol oyuncuları da belli oldu. Filmde 'Camdaki Kız' dizisinin Hayri'si Cihangir Ceyhan ve Pelin Karahan, kamera karşısına geçecek. Çekimlerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

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