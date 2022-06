Alina Boz'dan Mithat Can Özer açıklaması

Oyuncu Alina Boz, önceki gün sevgilisi Mithat Can Özer’le Etiler’de bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekana ayrı ayrı gelen sevgililerden Boz, giriş kapısında açıklama yaptı. Özer ise çıkışta konuşmayı tercih etti.

Hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Alina Boz'a, tatil programı sorulunca, "Tatil geldi tabii, deniz kenarına inmek istiyorum. Sörf yapıyorum falan. Tatil planı yapmıyoruz, keyfimize göre oluyor genelde” dedi. Geçtiğimiz sene tatil öncesi Sezen Aksu’nun Bodrum’daki evine uğradıkları hatırlatılan Boz, "Arkadaşlarımızın yanına da gidiyoruz, herkesin yanına uğruyoruz” şeklinde konuştu.



"BİR ŞEY DEMEK BANA DÜŞMEZ"



Ünlü oyuncu, Sezen Aksu’nun konser vermeme kararıyla ilgili olarak, "Ben hiç sahnesine denk gelmedim ama bu konuda bir şey demek bana düşmez” ifadelerini kullandı.



'AYRILIK' CEVABI!



14 Haziran doğumlu olan Alina Boz, "Özel günleri önemsiyor musunuz?" sorusuna, "Sevdiğim insanlarla beraber olmak hoşuma gidiyor ama özel bir güne gerek yok bence. Hiç öyle bir şeyim yok” dedi. Sevgilisi Mithat Can Özer’le çıkan ayrılık iddialarını da "Biz gayet iyiyiz” sözleriyle, yalanladı.



"BEN DE SAHNESİNİ ÖZLEDİM"



Mihtat Can Özer ise annesi Sezen Aksu'nun sahneleri bırakmasıyla ilgili, "Canı isterse yapacak ama nerede, ne zaman cevabı yok bende. Şöyle bir durum var; herkes bana yükleniyor bu konuda, onu ikna etmemle alakalı bir durum var ama doğasını bildiğim için. Buna ihtiyaç duyacağına inanıyorum zaman içerisinde. Bana sorarsanız da ben özledim, kulislerde büyümüş biri olarak. Müziği bırakmadı ama sürekli üretim halinde” açıklamasını yaptı.



"O STÜDYO ANNEMİN MABEDİ GİBİ"



Etiler’deki stüdyonun ev haline döndüğü haberlerini yalanlayan Özer, "O stüdyo annemin mabedi gibi, çok sosyal biri olmadığını anlamışsınızdır. Gidiyor orada üretimini yapıyor, sadece bundan besleniyor” dedi.



Sevgilisi Alina Boz’un doğum günü hakkında 40 yıl yaşındaki müzisyen, "Hafta sonu yemek gibi bir şey yapacağız" dedi.



"BU KONUDA AŞICIYIMDIR"



Kitesurf yapmayı çok seven Özer, "Yatarak tatil yapamadığım için kitesurf ortaya çıktı” dedi. Sevgili olmalarının ardından Boz’un sörf ve kitesurf'e merak saldığı hatırlatılınca ise "Ben aşıcıyımdır bu konuda, ona da çok iyi geldi, çok sevdi” şeklinde konuştu.