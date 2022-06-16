. Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'si 56 yaşında!
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Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'si 56 yaşında!

1970'li yıllarda canlandırdığı 'Hüdaverdi' karakteri ile Yeşilçam efsanelerinden olan Önder Tekin şimdilerde ne yapıyor merak edilirken, son görüntüsü ise dikkat çekti.

Ekleme: 16.06.2022 - 12:14 Güncelleme: 16.06.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz afacan tiplemeleri arasında yer alan "Hüdaverdi", 1971 yılında izleyici karşısına çıktı.

Lale Oraloğlu'nun yapımı olan ve Bizimkiler'in öyküsünü beyaz perdeye taşıyan "Hüdaverdi-Pırtık", dilenci Pırtık ve mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin maceraları anlattı.

Kadrosunda, Haldun Dormen, Ercan Yazgan, Can Dirim,İhsan Yüce, Pekcan Koşar, Suna Pekuysal gibi isimler bulunan filmde "Hüdaverdi" karakteri akıllara kazındı.

Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'si 56 yaşında!

Önder Tekin'in canlandırdığı Hüdaverdi, haylazlıkları ve gözlükleriyle yıllar sonra dahi hafızalardaki yerini korumayı başarıyor.

Hüdaverdi'nin şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.

Son halini görenler tanımakta zorlanırken, Hüdaverdi'nin ekranlardan uzak olduğu biliniyor.

Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'si 56 yaşında!

Hüdaverdi'nin şimdiki hali
Babasının gayretleriyle 5 yaşında sinemaya adım atan Önder Tekin, 56 yaşında...

"Hüdaverdi"nin yanı sıra "Ezilenler" filminde de rol aldı.

İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı.

Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor.
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