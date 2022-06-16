. Sertap Erener'in son hali şaşırttı!
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Sertap Erener'in son hali şaşırttı!

Ünlü şarkıcı son görüntüsü ile şaşırttı...

Ekleme: 16.06.2022 - 10:12 Güncelleme: 16.06.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Sertap Erener'in son hali şaşırttı!

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 57 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı.
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