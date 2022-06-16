. Seray Sever bebeklerini ilk kez gösterdi!
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Seray Sever bebeklerini ilk kez gösterdi!

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan Seray Sever, şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Seray Sever 40 gün önce ikizlerini sağlıklı şekilde kucağına aldı. Sever ve kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül, ilk kez kızlarıyla verdikleri pozları paylaştı.

Ekleme: 16.06.2022 - 10:13 Güncelleme: 16.06.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu. Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı.

Seray Sever bebeklerini ilk kez gösterdi!

"34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR"

Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu:

Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.

Seray Sever bebeklerini ilk kez gösterdi!

"ONLAR ALLAH'IN MUCİZELERİ"

Heyecan içerisinde olduğunu belirten Sever, "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün ilk defa altını değiştirdim" ifadelerini kullandı.

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan başarılı sunucu, "Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah’ın mucizeleri" dedi.

Seray Sever bebeklerini ilk kez gösterdi!

"KIZLARIMIN İLK FOTOĞRAFLARI"

Seray Sever, Eray Sünbül ile çocuklarını yanına alarak pozlar verdi. Nisan ayında ikizlerine kavuşan oyuncu Seray Sever kızlarıyla fotoğraflarını "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya’m ve Sofia’m. Nefesim, kalp atışım. Kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın, bizleri de onlara..." notunu düştü.
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