Fernando Muslera 3. kez baba oldu!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, üçüncü kez baba oldu.

Tecrübeli kalecinin Dominique adı verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.



Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.