. Deren Talu aşka geldi!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında merak edilenleri yanıtladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve güzelliğiyle çok konuşulan Talu'ya özel hayatına dair çok sayıda soru geldi.Bir takipçisinin "Oyuncu olarak idol aldığın biri var mı? sorusuna yanıt veren Deren, bu kişinin Beren Saat olduğunu söyledi. Talu, bir takipçisinden gelen “Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun?” şeklindeki soruya ise yalnızca “Hayır” cevabını vermekle yetindi.Zaman zaman annesiyle kıyaslanmaktan şikayet eden 23 yaşındaki Talu'ya bir takipçisi "Sence annen mi daha güzel sen mi?" diye sordu. Deren de bu soruya "Annem" yanıtını verdi.Deren Talu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte tatile çıktı. Soluğu İzmir Alaçatı'da alan 25 yaşındaki güzel, önceki gün plajda objektif karşısına geçti.BEĞENİ VE YORUM YAĞDIÖnceki gün renkli bikinisiyle şezlongta poz veren Talu, fotoğrafları da Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi. Talu'nun paylaşımları, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.SEVGİLİSİYLE YENİ POZMutlu ilişkisi tam gaz devam eden ikili, birbirleriyle verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Talu, en son paylaşımında erkek arkadaşına sarılarak verdiği pozuyla dikkat çekti.DEFNE SAMYELİ'DEN ELEŞTİRİLERE YANITDefne Samyeli, geçtiğimiz aylarda Samyeli, "Kızlarınız Derin ve Deren cesur pozlar paylaşıyor. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Bunlarla ilgili kızlarınıza karışma durumunuz var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:"SORUMLULUKLARIMIN SINIRINI BİLİYORUM""Derin yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten modellik ve oyunculuk yapıyor. 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor. Kameraların önüne doğdular diye yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi, benden miras kalan bir ün dolayısıyla yapmamalarını istemem. Böyle bir sorumluluğu üzerlerine yüklemek istemem.Herkesin kendi hayatı var. Kızlarım da başlı başına birer birey. Bunun ünün getirdiği avantajları yaşadıkları gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Çocuklara karşı sorumluluklarımın sınırını biliyorum. Kırmızı çizgilerimizi de karşılıklı biliyoruz. Oralarda kendilerine zarar vermeyecek şeyler yapmadıkları müddetçe başımın tacı ikisi de."