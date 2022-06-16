. Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor!
  • USD: 17,26 - 17,29
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor!

Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, eşi Esin Çepni ile boşanma kararı aldı. Boşanmaya hazırlanan çiftten Hancı, Çepni'ye, "Her zaman kalbimde kalacaksın" sözleriyle seslendi. Esin Çepni de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ekleme: 16.06.2022 - 10:18 Güncelleme: 16.06.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Ünlü YouTuber Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti. Düğün fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Bilal Hancı, paylaşımına "Lovelandık, evlendik. herkes teşekkürler" notunu düştü.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Esin Çepni ise yayınladığı karelere düştüğü; "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" notuyla duygularını ifade etti.

Düğünde Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan sahne aldı. Törene fenomen Köksal Baba, Kafalar grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor!

BOŞANIYORLAR

Hancı, Çepni ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili, çareyi ayrılıkta buldu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kötü haberi paylaşan çift, "dostluk" mesajı da verdi.

Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor!

"HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"

Bilal Hancı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi, güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven, tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın.

Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor!

"KARARI ALMAK KADAR AÇIKLAMAK DA ZORMUŞ"
Esin Çepni ise şöyle konuştu:

Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Ne kadar yazıp, sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim.
İyi Parti'den anket şirketlerine tehdit
Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...
Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Polise saldıran DBP'li Saliha Aydeniz'i kınayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor'
Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı sözde gazetecilerin TSK'nın faaliyetlerini PKK'ya bildirdiği ortaya çıktı!
Sancaktepede yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
CHP'den FETÖ imamına adreslim ihale!
Mahir Ünal 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtladı!
Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!
Bakan Soylu 'videoyla ispat' önerisinde bulundu! Yunan vekiller suspus oldu!
PKK'lı vekilden İsveç'e yeni tehdit! Türkiye'nin taleplerini karşılamayın!
Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi!
Fed faiz kararı belli oldu!
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç-Finlandiya açıklaması!
Yunan basını Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarıyla ilgili paylaşım!
Ruslar gazı kesti! Almanlar kararı 'siyasi güdümlü' buldu!
Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!
Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Büyükçekmece'deki E-5 yolunu inekler kitledi

Büyükçekmece'deki E-5 yolunu inekler kitledi

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Bir bölge o bitkiye karşı teyakkuza geçti

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Bir bölge o bitkiye karşı teyakkuza geçti