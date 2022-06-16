. Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanıyor!

Ünlü YouTuber Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti. Düğün fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Bilal Hancı, paylaşımına "Lovelandık, evlendik. herkes teşekkürler" notunu düştü.MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAREsin Çepni ise yayınladığı karelere düştüğü; "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" notuyla duygularını ifade etti.Düğünde Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan sahne aldı. Törene fenomen Köksal Baba, Kafalar grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.BOŞANIYORLARHancı, Çepni ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili, çareyi ayrılıkta buldu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kötü haberi paylaşan çift, "dostluk" mesajı da verdi."HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"Bilal Hancı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi, güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven, tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın."KARARI ALMAK KADAR AÇIKLAMAK DA ZORMUŞ"Esin Çepni ise şöyle konuştu:Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Ne kadar yazıp, sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim.