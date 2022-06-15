Sevgilisiyle düet yaptı!

Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş’ın müzik grubu Şiar için stüdyoya girdi. Dalkılıç, Şiar’ın yeni şarkısı “Delil”i sevgilisiyle birlikte söyledi.

“Ayrıldılar” dediler ama ayrılmadılar hatta birlikte şarkı yaptılar!



Oyunculuğuyla bilinen Sitare Akbaş, aynı zamanda yetenekli bir müzisyen. “Şiar” isimli grubuyla, elektronik altyapılı tasavvuf müziği yapan Akbaş, şarkıların derin sözlerini de kendisi yazıyor.



Bir süredir müzik çalışmalarını birlikte yapan iki sevgili Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş, şimdi Şiar’ın yeni şarkısı “Delil”e düet yaptı. Şarkının sözleri yine Sitare Akbaş imzasını taşırken, bestesini, grubun diğer solisti Mustafa Barış Koçkar yaptı.



Dün klip çekimi için stüdyoya giren sevgililerin şarkısı, 20 gün içinde dijital platformlarda yayında olacak.