. Sayışman Ailesi tatilde!
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Sayışman Ailesi tatilde!

Beş yıl önce nikah masasına oturan ve ünlüler dünyasının popüler çiftlerinden olan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman, çocuklarıyla birlikte tatil sezonunu açtı. Bodrum'a giden ünlü çift, denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Çocuklarıyla ilgilenen ikiliden Abazi, uzun süre denizde kalırken; Sayışman eşini ve çocuklarını iskeleden izledi. İki çocuk annesi tescilli güzelin denizden çıkarken havlu ile önlem alması dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 15.06.2022 - 09:48 Güncelleme: 15.06.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
2014'ta aşk yaşamaya başlayan Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman, 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu. 2019'da oğulları Efehan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çiftin, Haziran 2021'de ise Alina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Daha önce birçok projede yer alan ve Survivor ile tanınan Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda "Ben oyunculuğu bıraktım, zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" şeklinde konuşmuştu.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Abazi, üçüncü çocuk sorularına; "Hayır düşünmüyorum. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Biz sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" yanıtını vermişti.

"KENDİ ADINA KONUŞUYOR"

Sayışman ise "Kendi adına konuşuyor. Ben istiyorum, 'hayır' demedim, 'kapattık' demedim. Kendi aramızda tartışma konusu. Şaka bir tarafa, şu an için tamam. Keyifler yerinde. Zor bir süreç geçirdi, ikinci çocuk kolay değil. Şu an üçüncü çocuk konusunu konuşmak bizim için doğru değil” diye konuşmuştu.

BODRUM'A GİTTİLER

Geçtiğimiz haftalarda kızları bir yaşına basan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti, çocukları Efehan ile Alina'yla birlikte önceki gün Bodrum'da bir otelde tatil sezonunu açtı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Abazi, uzun süre suda kaldı.

Bol bol yüzen ve Bodrum’un mavi sularının tadını çıkaran 30 yaşındaki güzel model, kumda abisi Efehan ile oynayan Alina’nın yanına gelmek istemesi ile kızını kucağına alarak onunla ilgilendi.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENDİ

Kısa bir su sefasının ardından Alina’yı babasına teslim eden Abazi bu kez Efehan ile ilgilendi. Efehan ile denizde yüzen Abazi’yi eşi Sayışman telefon ile fotoğrafını çekti. 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu, denize girmeyi tercih etmeyerek , eşini ve çocuklarını iskeleden izlemekle yetindi.

EŞİ VE OĞLUNA HAVLU GETİRDİ

10 ay önce kızları Alina’yı kucağına alan Almeda Abazi, denizden çıkarken bikinili görüntü vermemek için havlu önlemi aldı. Eşi Almeda ve çocukları Efehan’a havlu getiren Sayışman, denizden çıktığı için mutsuz olan oğlunu neşelendirmek için kızının şapkasını taktı.
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