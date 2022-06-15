. Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi!
  • USD: 17,26 - 17,29
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi!

Okan Bayülgen, Amadeus oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi. Hemen hastaneye götürülen sanatçıya tetkik yapıldı. Amadeus oyunu ise başka bir tarihe ertelendi.

Ekleme: 15.06.2022 - 22:52 Güncelleme: 15.06.2022 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
Okan Bayülgen'in sağlık durumu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Amadeus oyunu ile sahnede olan ve talk show programı ile ekranda yer alan Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde oyun öncesi kalp spazmı geçirdi. Oyun ertelendi ve sanatçı hemen hastaneye götürüldü.

Tetkikleri yapılan Okan Bayülgen, bir gün süre ile evinde dinlendi. Sanatçı çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sanatçı, oyunda sahne almaya devam edecek.

Okan Bayülgen Amadeus oyununda Selçuk Yöntem ile başrolleri paylaşıyor. Oyunda; Mozart'ın hikayesi anlatılıyor. Müzikal türündeki oyun tam iki sezondur seyircisi ile buluşuyor.
Bakan Soylu 'videoyla ispat' önerisinde bulundu! Yunan vekiller suspus oldu!
PKK'lı vekilden İsveç'e yeni tehdit! Türkiye'nin taleplerini karşılamayın!
Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi!
Fed faiz kararı belli oldu!
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç-Finlandiya açıklaması!
Yunan basını Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarıyla ilgili paylaşım!
Ruslar gazı kesti! Almanlar kararı 'siyasi güdümlü' buldu!
Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!
İzmir Depremi davalarında şok karar! 5 sanığa hapis cezası...
Savcıyı vuran Sevinç İnönü’nün yeğeni hakkında flaş karar!
Doğu Akdeniz dünyaya “Egemenlik” mesajı verdi!
Nedir bu TÜSİAD? Her siyasi ve ekonomik krizin arkasında bunlar var! Dosyayı açıyoruz...
Ekrem İmamoğlu katılmadığı toplantının yayının paylaştı! Tevfik Göksu'dan tepki: Sizi de bekleriz sayın başkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya görüşmesi
'Sınavsız üniversite' yalanının üzerinden bir yıl geçti! Kılıçdaroğlu iddiasını ne kanıtlayabildi ne özür diledi!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT mesajı
Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!
Polise yumruk atan vekile soruşturma!
Tahıl krizi için kırmızı hat! Türkiye ve Ukrayna’dan personel görev yapacak!
Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Büyükçekmece'deki E-5 yolunu inekler kitledi

Büyükçekmece'deki E-5 yolunu inekler kitledi

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Bir bölge o bitkiye karşı teyakkuza geçti

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Bir bölge o bitkiye karşı teyakkuza geçti