Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi!

Okan Bayülgen, Amadeus oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi. Hemen hastaneye götürülen sanatçıya tetkik yapıldı. Amadeus oyunu ise başka bir tarihe ertelendi.

Okan Bayülgen'in sağlık durumu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Amadeus oyunu ile sahnede olan ve talk show programı ile ekranda yer alan Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde oyun öncesi kalp spazmı geçirdi. Oyun ertelendi ve sanatçı hemen hastaneye götürüldü.



Tetkikleri yapılan Okan Bayülgen, bir gün süre ile evinde dinlendi. Sanatçı çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sanatçı, oyunda sahne almaya devam edecek.



Okan Bayülgen Amadeus oyununda Selçuk Yöntem ile başrolleri paylaşıyor. Oyunda; Mozart'ın hikayesi anlatılıyor. Müzikal türündeki oyun tam iki sezondur seyircisi ile buluşuyor.