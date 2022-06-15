Kemal Doğulu'dan Gülşah Saraçoğlu'na gönderme!

Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda programları ile popülerliği artan ve hayran kitlesini genişleten Kemal Doğulu, bir dönem jürisinde ve sunuculuğunda birlikte yer aldığı eski partneri Gülşah Saraçoğlu'nu adeta topa tuttu. Kemal Doğulu, Doya Doya Moda programının tekrar başlayacağını duyunca peş peşe yaptığı paylaşımlarla Gülşah Saraçoğlu'na olay göndermelerde bulundu. Hayranları tarafından moda programının tekrardan başlayacağını öğrenen Doğulu, sosyal medyadan bakın hangi göndermeli paylaşımlarda bulundu. İşte çok konuşulacak o açıklamalar...

Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda programları ile hayatımıza giren moda/tarz yarışmaları yayınlandıkları dönemlere adeta damga vurmuştu. Programdaki kaos ve kavgalarla çok konuşulan yarışma jüri üyeleriyle de dikkat çekmişti. 2021 tarihinde 420. bölümüyle final yapan Doya Doya Moda programının tekrar başlayacağı duyurulmuştu. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Banu Noyan'ın oturduğu programda Kemal Doğulu, 'Maalesef ki üzülerek Doya Doya Moda'dan ayrılıyorum.' diyerek kadrodan çıktığını açıklamış ünlü ismin yerine Seray Sever getirilmişti.



Doya Doya Moda'nın tekrar yayına başlayacağını duyan Kemal Doğulu, sosyal medya hesabından adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü ismin eski program partneri Gülşah Saraçoğlu'na ithafen yaptığı iddia edilen olay paylaşımlar ve tüm Doya Doya Moda programı için yaptığı açıklamalar karşınızda...



Onedio'nun haberine göre, Doya Doya Moda programını illa ki görmüşsünüzdür. 2019 yılında başlayan program, 2021 tarihinde 420. bölümüyle final yapmıştı.



Büyük beden kadınların yer aldığı moda/tarz yarışması olan programı, türlü kaos ve kavgalarla gündeme gelmişti.



Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Banu Noyan'ın oturduğu programda bazı değişiklikler yaşanmış Kemal Doğulu'nun yerine Seray Sever gelmişti.



Yeni ve güzel projeler için maalesef ki üzülerek Doya Doya Moda'dan ayrılıyorum.' diyerek kadrodan çıktığını açıklayan Doğulu, EXXEN platformunda yeni bir projede yer alacağını söylemiş fakat bu proje askıya alınmıştı.



Şimdi ise Doya Doya Moda yetkillileri, programın tekrar başlayacağını duyurup bir tanıtım videosu paylaştılar.



Jüri üyeleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmazken gözler Kemal Doğulu'ya döndü ve hayranları adeta kendisini mesaj yağmuruna tuttu.



Kemal Doğulu ise kimsenin beklemediği bir şekilde açtı ağzını yumdu gözünü!



'Doya Doya Moda denen program tekrar başlıyormuş. Benim için başvuracaklara duyurulur. Ben yokum! O şirketle asla çalışmam' diyen Doğulu, programın kendisini sattığını söyledi.



'Beni satan ve sattıktan sonra ne yapsa tutmayan programlarında başarılar diliyorum. Yerime kimi koyduysanız olmadı. Denemeye devam!'



Hatta bu kadarıyla da yetinmeyip bir hikaye daha paylaştı. 'Benden size tavsiye; işinizden nefret edin, sete saatlerce geç gelin ve çalışanlara küfür edin. En kıymetli siz olun. Şirkette bayılır böylece size. Tecrübeyle sabit' diye ekledi.



Tabii ki bu sözler zamanında da sette olay çıkardığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu'na ithafen olduğu söylentileri magazin dünyasına bomba gibi düştü.



Programda da sık sık birbirine giren ikili, kurgu mu gerçek mi belli olmayan kavgalarıyla yarışmaya damga vurmuşlardı.



Bakalım bu açıklamalar sonrası Gülşah Saraçoğlu'ndan ya da salon beyefendisi, kuaför, makyör, stylist, fotoğrafçı, klip yönetmeni, şarkıcı, DJ ve televizyon figürü Kemal Doğulu'dan yeni bir açıklama gelecek mi?