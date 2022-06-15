. Eski eşlerin tatil buluşması!

2015 yılında boşanan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, karar kesinleşmeden evliliklerine devam etme kararı alıp mahkemeye başvurmuştu. 2016'da kızları dünyaya gelen ikili, Mart 2021'de ikinci kez yollarını ayırdı. Tek celsede boşanan çiftin duruşması beş dakika sürdü. Kızları Elisa Güzin'in velayeti, Nur Fettahoğlu'na verildi.Eski eşi ile Haziran 2021'de Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, "Bizi Levent ile birlikte çok göreceksiniz, kendisini çocuğumun babası. Biz çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum yok" şeklinde konuşmuştu."İLİŞKİ YOK, ARKADAŞIM"Levent Veziroğlu ise geçtiğimiz ay Arnavutköy'de esmer bir güzelle sohbet ederken objektiflere yansımıştı. Flaşların patlamasından rahatsız olan hanımefendi, 55 yaşındaki Veziroğlu'nun arkasına saklanarak görüntü vermek istememişti. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikiliden Veziroğlu, "Levent Bey hanımefendi görüntü vermemek için çok çaba sarf etti. Yeni bir ilişkiye mi başladınız? Yoksa arkadaşınız mı?" sorusuna, "İlişki yok. Hanımefendi arkadaşım" karşılığını vermişti."TATİL PLANIMIZI KONUŞUYORDUK"Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ile önceki gün Etiler’de bir mekanda buluştu. Baş başa sohbet eden ikiliden Fettahoğlu, görüntülendiğini fark edince panikledi. Çantasından gözlüklerini çıkartıp, takmaya çalışan oyuncunun gözündeki morluk dikkat çekti.Mekan çıkışı soruları yanıtlayan oyuncu, "Bu seneki tatil planımızın nasıl olacağını konuşuyorduk” dedi. "Kızınızla beraber mi tatil yapacaksınız?" sorusuna, "Onlar yalnız yapacaklar, ben yanlarına birkaç gün gideceğim” cevabını verdi."MEDENİ İNSAN AYRILIĞI BAŞARIR"Fettahoğlu’nun "En yakın arkadaşım Levent. Bir kere kızımın babası, arkadaşım olmak zorunda zaten. Biz öyle kötü bir şekilde, düşmanlık ederek ayrılmadık yani" şeklindeki sözleri hatırlatılan Veziroğlu, "Doğru söylüyor. Medeni insan başarır yani. Bir kızımız var bizim. Dolayısıyla hayat bizi bir yere getiriyor yani” ifadelerini kullandı."BENİ HEYECANLANDIRAN BİR İŞ GELMEDİ"Nur Fettahoğlu, kendisine gelen projelerini okuduğunu belirterek, "İçime sinen bir şey olmadı. Yaz bittikten sonra belki bir şeyler olur. Önceki senelerdeki gibi beni heyecanlandıran bir iş gelmedi ama umudumu kaybetmiyorum” dedi."DÜŞTÜM"Son olarak komedi türündeki 'Benden Ne Olur' filminde rol alan 41 yaşındaki başarılı oyuncu, gözündeki morluk hakkında ise "Düştüm” açıklamasını yaptı.