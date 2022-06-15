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Deniz Akkaya ifade verdi!

Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle beraber darp ettirip aracına el koydurmak suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Deniz Akkaya, duruşmada ifade verdi.

Ekleme: 15.06.2022 - 22:21 Güncelleme: 15.06.2022 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Eski mankenlerden Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle beraber darp edip aracına el koyduğu iddiası ile 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Deniz Akkaya dava kapsamında ifade verdi. Akkaya, "Merih Yılmaz'ın hakkım olan parayı eksik yatırdığını öğrendim. Parası olmadığını, borcunu arabasıyla ödeyeceğini söyledi. Aracı üzerime almak için gittiğimizde, bu süreç yaşandı"' dedi.

Duruşmada savunma yapan Akkaya, Merih Yılmaz ile sektörden bir arkadaşının tavsiyesiyle çalışmaya başladığını belirterek, "Sektörde iş anlaşması olmadığı için güvene dayalı çalışıyoruz. Firmalardan alınan ücreti bana yatırıyordu. Ben de güveniyordum. Bazı kişilerden Merih Yılmaz'la ilgili, firmadan alınan parayı eksik yatırıyor denildiği duydum. Daha önce anlaştığım firmalarla görüştüm ve Merih Yılmaz'ın hakkım olan parayı eksik yatırdığını öğrendim. Atina'ya ev almak için gittim, kalan borcunu istediğimde, sanırım 70 bin TL'lik bir kısmını gönderdi. Avukatlık ofisinde görüşmeye çağırdım. Kalabalık bir ortamdı, çekim için sözleşme koşullarını konuşuyorduk. Merih Yılmaz geldikten sonra benden kestiği paralar hakkında firmalarla tekrar görüştük. Parası olmadığını, borcunu arabasıyla ödeyeceğini söyledi. Aracı üzerime almak için gittiğimizde, bu süreç yaşandı" diye konuştu.

"TARTIŞMA OLMADI, SADECE KONUŞTUK"

Akkaya'nın reklam ve tanıtım için anlaştığı firma çalışanı sanık Uğur Kemal Suksan, "Deniz Hanım beni çağırmıştı. 350-400 bin TL dolandırılmıştı. Merih ile yüzleştik dövme kavga olmadı. Merih bize 50 bin TL verdiğini söyledi. Meğer 20 bin TL vermiş. Hem ünlüler üzerinden, hem bizim ürünlerimiz üzerinden para alıyordu" dedi. Diğer sanıklar Erdi Taşçı, Murat Demir ve Oğuzhan Müezzinoğlu da kavga ya da tartışma yaşanmadığını, sadece konuştuklarını ifade etti. Mahkeme, ifadesi alınmayan bir sanık hakkında yakalama kararı çıkartarak, duruşmayı erteledi.

10 YIL 5 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Deniz Akkaya ve 5 şüpheli hakkında, eski menajeri Merih Yılmaz'ı, kendisine olan borcundan dolayı darp ederek, aracına el koyduğu iddiasıyla dava açılmıştı. İddianamede, Akkaya ve diğer şüpheliler hakkında 'Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası isteniyor.
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