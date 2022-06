Can Yaman'a Disney+ Türkiye lansmanında tepki! Kameraları indirip çekmediler

Ülkemizde olduğu kadar özellikle İtalya olmak üzere yurt dışında da projelere imza atan ünlü oyuncu Can Yaman, dünyaca ünlü yayın platformu Disney+'ın lansman gecesine katıldı. Etkinliğe girişte basın mensupları ile konuşmayan Can Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki göstererek, ünlü oyuncuya kamera kapattılar.

Ünlü oyuncu Can Yaman, yayın platformu Disney+'ın Türkiye lansman gecesine katıldı. Etkinlik alanına geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktığı iddia edilen Can Yaman, gazetecilerin tepkisini çekti.



Basın mensupları, kendilerini yok sayan Yaman'ı, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle eleştirdi.



Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra tepki çeken Can Yaman, çok sayıda 'Ego Yaman' , 'Adam artık dünya yıldızı! Türk basınıyla muhatap olmaz ama Türkiye'de dizi çeker...' şeklinde pek çok eleştirel yorum aldı.