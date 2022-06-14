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Yavuz Bingöl'ü kahreden ölüm haberi!

Yavuz Bingöl'ü kahreden ölüm haberi! "En son beni unuttu" demişti, halk ozanı annesi Şahsenem Bacı hayata veda etti. Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl'le birlikte albümlere imza atan ve yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, geçtiğimiz ay solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bingöl'ün bir süredir tedavi gören annesi Şahsenem Bacı yaşamını yitirdi. Şahsenem Bacı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Ekleme: 14.06.2022 - 16:55 Güncelleme: 14.06.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Yavuz Bingöl'ü kahreden ölüm haberi! "En son beni unuttu" demişti halk ozanı annesi Şahsenem Bacı hayata veda etti. Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl'ün yüreği annesi acısıyla yandı.

79 yaşındaki halk ozanı Şahsenem Bacı yaşamını yitirdi. İstanbul'da tedavisi süren Şahsenem Bacı kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu.

Yavuz Bingöl'ü kahreden ölüm haberi!

Şahsenem Bacı, yarın 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak. 16 Haziran Perşembe günü ise öğle namazını müteakiben Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı'nın solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vurmuştu.

Yavuz Bingöl'ü kahreden ölüm haberi!

Oğlu Yavuz Bingöl'le sahneyi paylaşan ve birlikte albümlere imza atan sanatçının durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sevenlerinin tedirgin bekleyişi sürüyor

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