. Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıfla artık öleceksin'

Geçtiğimiz yıllarda 140 kiloya kadar ulaşan Uraz Kaygılaroğlu doğru beslenme ve sporla 64 kilo verip 76 kiloya kadar gerilemişti. Şimdilerde rol aldığı dizilerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kaygılaroğlu'nun gençlik fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.2008 yılında yayınlanan Es Es dizisiyle ilk kez karşımıza çıkan Kaygılarıoğlu, Pis Yedili dizisiyle büyük çıkış yakaladı.Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlattığına göre diyet macerası 2 sene sürmüş. 140 kilodan 76 kiloya inen yakışıklı oyuncu toplamda 64 kilo verdiğinden söz etmişti.'ZAYIFLA ARTIK ÖLECEKSİN''Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı.' şeklinde itirafta bulunmuştu.İşte başarılı oyuncunun gençlik fotoğrafları...