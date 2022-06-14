. Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıfla artık öleceksin'
  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıfla artık öleceksin'

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde Can rolüne hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Son olarak Erşan Kuneri dizisindeki dizisindeki 'İbrahim Tumtum' karakteri ile dikkat çeken Kaygılaroğlu, fit görünümüyle ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

Ekleme: 14.06.2022 - 10:51 Güncelleme: 14.06.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıllarda 140 kiloya kadar ulaşan Uraz Kaygılaroğlu doğru beslenme ve sporla 64 kilo verip 76 kiloya kadar gerilemişti. Şimdilerde rol aldığı dizilerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kaygılaroğlu'nun gençlik fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

2008 yılında yayınlanan Es Es dizisiyle ilk kez karşımıza çıkan Kaygılarıoğlu, Pis Yedili dizisiyle büyük çıkış yakaladı.

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlattığına göre diyet macerası 2 sene sürmüş. 140 kilodan 76 kiloya inen yakışıklı oyuncu toplamda 64 kilo verdiğinden söz etmişti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıfla artık öleceksin'

'ZAYIFLA ARTIK ÖLECEKSİN'
'Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı.' şeklinde itirafta bulunmuştu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıfla artık öleceksin'

İşte başarılı oyuncunun gençlik fotoğrafları...

Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıfla artık öleceksin'

Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıfla artık öleceksin'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Benzine 97 kuruş indirim yapılacak!
CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!
Ankara'da selin faturası ağır oldu! Alt yapı çöktü, birçok bina yıkılacak, Mansur Yavaş kayıp...
Milyonlara ek zam formülü! Temmuz'da asgari ücrette en az %24, memur ve emekliye %41.67 ek zam! İşte tüm formüller...
Eczacıbaşı çalışanları İtalya'daki kaza ölmüştü: İtalyan basınından çok konuşulacak kara kutu iddiası!
İçişleri'nin raporu ortaya çıkardı! AB fonları Kandil'e işte böyle aktarılmış...
Mustafa Şentop'tan Salihe Aydeniz tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Bakan Nebati: Konutlardaki gazın tamamı Karadeniz’den!
İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Bakan Bozdağ: Muhalefet adayını açıklamıyor! Demek ki adayları kirli!
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!