Pelin Akil'den yeni proje müjdesi!

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Güzel oyuncu, kızları Alin ve Lina ile birlikte aile eğlence merkezinde keyifli anlar geçirdi.

Neşesinin yerinde olan ve basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan Pelin Akil, "Her şey yolunda, bugün kızlarımla eğlenmeye geldik" dedi.



YENİ PROJESİ



Yeni bir projesi olduğunu dile getiren 36 yaşındaki oyuncu, "Bomba gibi ama sürpriz olsun. Tam netleşmediği için daha fazla detay veremiyorum" açıklamasını yaptı.