Okan Bayülgen sevenlerini korkuttu!

Rol aldığı “Amadeus” adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlanan Okan Bayülgen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta sahne öncesi kalp spazmı geçirdi. Bayülgen hemen hastaneye götürülürken oyun başka bir tarihe ertelendi.



Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı.



Ertelenen “Amadeus” oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak olan ünlü şovmen, kendi yazıp yönettiği ve rol aldığı “Harem Kabare” adlı oyunla ise bu akşam Trump Sahne’de sevenleriyle buluşacak.