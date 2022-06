Hayranlarına müjde! Efsane geri dönüyor!

Will Smith'in 2007'de başrolünü canlandırdığı ‘I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara dönecek.

Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündem olan ünlü oyuncu Will Smith'in, 2007'de başrolünü canlandırdığı 'I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara dönecek. 'Robert Neville' karakterini oynayacak olan Smith'in bu kez filmin yapımcılığını da üstleneceği belirtildi. Richard Matheson'ın 1954 tarihli aynı adlı romanına dayanan bilimkurgu filminde Smith, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim insanını canlandırmıştı. Smith, aynı zamanda ölümcül virüs tüm dünyayı etkilerken hayatta kalan son kişiye hayat vermişti.