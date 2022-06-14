. Güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu!
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Beyaz Gazete
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Güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç setlere geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi ortaya çıktı. Bilgiç son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Uğur Güneş ile başrolleri paylaşmıştı.

Ekleme: 14.06.2022 - 23:35 Güncelleme: 14.06.2022 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Güzelliği ile dünya çapında ün salan oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Son olarak Fox Tv'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in Disney Plus'ta yayınlanacak bir dizide rol alacağı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre güzel oyuncu Atatürk dizisinde Madam Corinne rolüne hayat verecek.

ATATÜRK DİZİSİNDE ROL ALACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç ülkemizde 14 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Disney Plus'ta yayınlanacak Atatürk dizisinde rol alacak. Bilgiç, dizide Madam Corinne rolüne hayat verecek.

Madam Corinne Lütfü, Atatürk'ün 1913 ile 1917 yılları arasında mektuplaştığı İtalyan aile dostu... İlk sezonu 6 bölümden oluşacak dizi 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 100. Yılında seyirciyle buluşacak.

Lanistar Medya'nın imza atacağı dizi için kampa giren başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca eğitimi de aldı, tarih kitapları okudu, belgeseller izledi. Diziye şimdiye kadar çektiği tüm projeler büyük beğeni toplayan Türkiye'nin en başarılı yönetmenlerinden Mehmet Ada Öztekin imza atacak.

Mehmet Günsür'ün Ali Rıza beyi, Songül Öden'in Zübeyde hanımı ve Sahra Şaş'ın Makbule hanımı oynayacağı dizinin çekimleri temmuz sonunda başlayacak.
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