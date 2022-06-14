. Güzel oyuncu güneş kremi mağduru oldu!

Hazal Kaya ile Ali Atay 2019 yılında evlenmişler ve oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı. Vaktinin çoğunluğunu ailesi ile geçirmeye özen gösteren Hazal Kaya, yaz tatilini erken açan isimlerden oldu. Ünlü oyuncu denize girdi ve bolca güneşlendi ancak bu anlarda, kullanmış olduğu güneş kreminin mağduru oldu.Arkadaşları Demet Özdemir ve Selin Şekerci ile tatilde olan Hazal Kaya, yaşadığı güneş yanığı acısını sosyal medyadan paylaştı. Kaya paylaşımına esprili bir dil ile, 'Selam! Çantanızda 50 faktör güneş kremi taşımanız sizi güneşten korumaz' notunu eklemeyi ihmal etmedi.