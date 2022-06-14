. Erhan Güleryüz'den Erol Köse'ye dava!
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Erhan Güleryüz'den Erol Köse'ye dava!

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, grubun hit olmuş şarkılarından Ölünce Sevemezsem Seni'nin söz yazarının kendisinin olduğunun iddia ederek, yapımcı Erol Köse'ye dava açtı. Güleryüz, şarkı sözlerinin kendisine ait olduğunu, MESAM kayıtlarında ise söz yazarı ve besteci olarak hayatını kaybeden grubun solisti Cemil Özeren ile Erol Köse'nin isminin bulunduğunu belirtmişti.

Ekleme: 14.06.2022 - 23:33 Güncelleme: 14.06.2022 - 23:34 / Editör: Ozge Selin
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkılarının sözlerinin kendisine ait olduğunu iddia ederek yapımcı Erol Köse hakkında telif davası açmıştı. Ayna grubu üyelerinden Bülent Akbay o davada tanık olarak dinlendi. Akbay, 'Ben ve birçok müzisyen 2000-2001 yılları arasında imzaladığımız boş kağıtları Erol Köse'ye teslim ediyorduk' dedi.

Güleryüz, şarkı sözlerinin kendisine ait olmasına rağmen, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak hayatını kaybeden grubun solisti Cemil Özeren ile Erol Köse'nin isminin bulunduğunu bildirmişti. Bu nedenle bugüne kadar ödenen tüm telif gelirlerinin kendisine verilmesini talep etmişti. İstanbul 1.Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında davacı Erhan Güleryüz ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya grup üyesi Orçun Çolak da izleyici olarak katıldı.


'İMZALADIĞIMIZ BOŞ KAĞITLARI EROL KÖSE'YE TESLİM EDİYORDUK'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayna grubunun üyesi Bülent Akbay, 'Ben Ayna grubunda müzisyenim. Davacı Erhan Güleryüz ile uzun yıllarca birlikte çalıştım. Eserin orijinal sözleri Karacaoğlan'a aittir. Sözleri uyarlayarak, Cemil Özeren ile birlikte yazdılar. Cemil ile Erhan aynı üniversitede okudular. Üniversite yıllarında da birlikte müzik yapıyorlardı. Biz çok seyahat ettiğimizden, vize ve diğer resmi işler için boş kağıtlara imza atıyorduk. Ben ve birçok müzisyen 2000-2001 yılları arasında imzaladığımız boş kağıtları Erol Köse'ye teslim ediyorduk. Şarkı çok popüler bir şarkı, film ve dizilerde defalarca kullanıldı. İzni Erol Köse'den almış olabilirler' ifadelerini kullandı.


DURUŞMA ERTELENDİ

Erhan Güleryüz'ün avukatı 'Biz boş imzalı kağıdın Erol Köse tarafından doldurulduğunu düşünüyoruz. Mürekkep yaşı ile ilgili inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Gerektiği takdirde Köse hakkında suç duyurusunda bulunulsun' dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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