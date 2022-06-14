. Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu çalıntı çıktı!

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı belgelenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw aşkında son dakika gelişmesi yaşandı. Aşk karesi mahkemelik oldu!Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu.Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu geldi. Ancak fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmadı.IRAKLI İŞ ADAMI HAREKETE GEÇTİİranlı iş adamı Rassan Khoshnaw İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak medyaya servis edilen haberlerle ilgili harekete geçti.Rassan Khoshnaw avukatı Ümit Kızıldağ aracılığıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurduğu dilekçesinde müvekkilinin haksız ve hukuksuz bir şekilde saldırıya uğrayarak kişisel verilerinin ele geçirldiğini iddia etti.'İLLEGAL GRUPLAR TELEFONUMA GİRDİ'Medyaya servis edilen fotoğrafta iki arkadaş olarak fotoğraf çekildiği anlatılan dilekçede, söz konusu fotoğrafın telefonu dışında başka bir yerde bulunmadığını, fotoğrafın nasıl ele geçirildiği konusunda iş adamının özel siber güvenlik uzmanları ve hackerlerin çalışma sürdürdüğü ifade edildi.İlk incelemelere göre Rassan Khoshnaw'a ait telefon ve bilgisayarına illegal gruplar tarafından saldırı yapıldığı belirtildi.HABERLERE ERİŞİM ENGELİ İSTEDİÖzel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatılan dilekçede medyada Ebru Gündeş ile ilişki yaşadığı üzerine çıkan haberlerin erişime engellenmesi talep edildi. Söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı takdirde iş adamının maddi manevi zarara uğrayacağı anlatıldı.HAKİMLİK HABERLERİ YAYINDAN KALDIRDISöz konusu itiraz dilekçesini inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği illegal kişi veya grupların zarar vermek kastıyla hareket ettiğini bu nedenle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği belirtilerek haberlerin erişime engellenmesine karar verdi.2021 yılında 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtı.Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini noktalamıştı.ARALARINDA 19 YAŞ FARK VAR47 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı.Gündeş'e karşı çok tutkulu bir aşk hisseden Khoshnaw, şarkıcıya yakın olmak için oturduğu villanın karşısına taşındı. Genç ismin, Gündeş'e "Her gün yanında olacağım ve seni bırakmayacağım" dediği de ileri sürüldü.Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti.İşte kısa süreli aşk orucunu bozan şarkıcı Ebru Gündeş'in sevgilisi Rssan Khoshnaw ile aşk pozu...11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor.Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw lüks arabaları ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı "Sonsuza Dek"i çıkaran sanatçının "Sanki yeniden doğdum ellerinde" sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...Uzun süredir konuşulan aşk iddiaları sonunda belgelenmişti.Ebru Gündeş'in sevgilisi ile ilk karesi sosyal medyada yayınlandı. Çiftten evlilik haberleri gelip, gelmeyeceği merak konusu oldu.