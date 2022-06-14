. Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu çalıntı çıktı!
  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu çalıntı çıktı!

Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu ortaya çıkmıştı. Ebru Gündeş'in yeni ilişkisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aşk fotoğrafı çalıntı çıktı!

Ekleme: 14.06.2022 - 10:07 Güncelleme: 14.06.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı belgelenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw aşkında son dakika gelişmesi yaşandı. Aşk karesi mahkemelik oldu!

Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu.

Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu çalıntı çıktı!

Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu geldi. Ancak fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmadı.

IRAKLI İŞ ADAMI HAREKETE GEÇTİ

İranlı iş adamı Rassan Khoshnaw İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak medyaya servis edilen haberlerle ilgili harekete geçti.

Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu çalıntı çıktı!

Rassan Khoshnaw avukatı Ümit Kızıldağ aracılığıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurduğu dilekçesinde müvekkilinin haksız ve hukuksuz bir şekilde saldırıya uğrayarak kişisel verilerinin ele geçirldiğini iddia etti.

'İLLEGAL GRUPLAR TELEFONUMA GİRDİ'

Medyaya servis edilen fotoğrafta iki arkadaş olarak fotoğraf çekildiği anlatılan dilekçede, söz konusu fotoğrafın telefonu dışında başka bir yerde bulunmadığını, fotoğrafın nasıl ele geçirildiği konusunda iş adamının özel siber güvenlik uzmanları ve hackerlerin çalışma sürdürdüğü ifade edildi.

Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu çalıntı çıktı!

İlk incelemelere göre Rassan Khoshnaw'a ait telefon ve bilgisayarına illegal gruplar tarafından saldırı yapıldığı belirtildi.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatılan dilekçede medyada Ebru Gündeş ile ilişki yaşadığı üzerine çıkan haberlerin erişime engellenmesi talep edildi. Söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı takdirde iş adamının maddi manevi zarara uğrayacağı anlatıldı.

HAKİMLİK HABERLERİ YAYINDAN KALDIRDI

Söz konusu itiraz dilekçesini inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği illegal kişi veya grupların zarar vermek kastıyla hareket ettiğini bu nedenle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği belirtilerek haberlerin erişime engellenmesine karar verdi.

2021 yılında 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ebru Gündeş'in 19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu çalıntı çıktı!

Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini noktalamıştı.

ARALARINDA 19 YAŞ FARK VAR

47 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı.

Gündeş'e karşı çok tutkulu bir aşk hisseden Khoshnaw, şarkıcıya yakın olmak için oturduğu villanın karşısına taşındı. Genç ismin, Gündeş'e "Her gün yanında olacağım ve seni bırakmayacağım" dediği de ileri sürüldü.

Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti.

İşte kısa süreli aşk orucunu bozan şarkıcı Ebru Gündeş'in sevgilisi Rssan Khoshnaw ile aşk pozu...

11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor.

Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw lüks arabaları ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.

Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı "Sonsuza Dek"i çıkaran sanatçının "Sanki yeniden doğdum ellerinde" sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...

Uzun süredir konuşulan aşk iddiaları sonunda belgelenmişti.

Ebru Gündeş'in sevgilisi ile ilk karesi sosyal medyada yayınlandı. Çiftten evlilik haberleri gelip, gelmeyeceği merak konusu oldu.
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Benzine 97 kuruş indirim yapılacak!
CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!
Ankara'da selin faturası ağır oldu! Alt yapı çöktü, birçok bina yıkılacak, Mansur Yavaş kayıp...
Milyonlara ek zam formülü! Temmuz'da asgari ücrette en az %24, memur ve emekliye %41.67 ek zam! İşte tüm formüller...
Eczacıbaşı çalışanları İtalya'daki kaza ölmüştü: İtalyan basınından çok konuşulacak kara kutu iddiası!
İçişleri'nin raporu ortaya çıkardı! AB fonları Kandil'e işte böyle aktarılmış...
Mustafa Şentop'tan Salihe Aydeniz tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Bakan Nebati: Konutlardaki gazın tamamı Karadeniz’den!
İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Bakan Bozdağ: Muhalefet adayını açıklamıyor! Demek ki adayları kirli!
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!