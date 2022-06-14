. Cem, Uraz ve Kaan'ın tekne keyfi!

2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanan usta komedyen Cem Yılmaz, sinema filmleri, oyunculuğu ve stand up performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, aşkı kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut'ta bulmuştu."OLMADI!"Etilerde birlikte görüntülenen çift hakkında kısa bir süre sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz ise geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamıştı. Usta komedyenin "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Olmadı" şeklinde yaptığı hareketle karşılık vermesi dikkat çekmişti."ALIŞTIK ARTIK"Dijital platformda yayınlanmaya başlayan dizisi 'Eşan Kuneri' hakkında bazı eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, bu konuyla ilgili soru üzerine, "Alıştık artık. Ne kadar üstüne düşsek de eleştirilecek bir şey bulunuyor. Ne diyebilirim ki!" açıklamasını yapmıştı.YILMAZ'IN TEKNESİNDE BULUŞTULARŞimdilerde Bodrum giden ve tatilin tadını çıkaran Cem Yılmaz, son projesinde birlikte çalıştığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve onun arkadaşı Kaan Yıldırım ile bir araya geldi.Önceki gece Yalıkavak'ta bir mekanda birlikte eğlenen üçlü, ertesi gün Cennet Koyu'nda Cem Yılmaz'ın teknesinde buluştu. Uraz ve Kaan, seabob yaparken Cem Yılmaz o anda teknesinde yüzüstü yatarak görüntüledi.HEM YÜZDÜLER HEM SOHBET ETTİLER49 yaşındaki Cem Yılmaz daha sonra kendisi de suya girerek misafirlerine eşlik etti. Bir süre denizin ortasında hem yüzen hem sohbet eden üçlü bol bol kahkaha attı. İki gündür Bodrum'da gece gündüz birlikte vakit geçiren yeni kankalar, deniz sefası sonrası teknenin arkasında sohbete devam ettiler.SLİP MAYOLU URAZDeniz sefası sonrası duş almak için tekneye çıkan ünlü isimlerden 34 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayo tercih ettiği görüldü.SİYAH OJEYİ SEVDİÖte yandan Uraz Kaygılaroğlu, 15 Mayıs'ta Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında siyah ojeleriyle dikkat çekmişti. Programdan sonra bu görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ve çok sayıda yorum yapılmıştı.Oyuncunun oje sürmesine saygı duyanlar kadar eleştirenler de olmuştu. Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda yer aldığı, dijital platformda yayınlanan komedi dizisinin galasında da siyah ojeleriyle adından söz ettirmişti.