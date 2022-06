. Aleyna Tilki'den 'ters kelepçe' çıkış!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık dikkat çekiyor. Son günlerde yeni şarkısı 'Al ya da Bırak (Take It or Leave It)' ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, son olarak kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu. Tilki'nin, daha sonra Twitter hesabından yazdığı tweet'i silmesi dikkat çekti.

Gerek paylaşımları, gerek sözleriyle sıkça adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' (Al ya da Bırak) isimli yeni şarkısına çekilen kliple de çok konuşuldu.21 yaşındaki şarkıcının motosikletin arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı iddialı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.“İYİ BİR SES, BERBAT BİR ŞARKI, BETER BİR KLİP"Her adımı olay olan 21 yaşındaki popçunun şarkısı ve klibi, eleştirileri de beraberinde getirdi. Tartışmaya gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince, Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir" ifadelerini kullanmıştı."BİLGİLİ BİRİ AMA BİLGE DEĞİL"Cüneyt Özdemir'in, kariyerini yönetememekle eleştirdiği Aleyna Tilki'den cevap gecikmemişti:Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz."BEN ALIŞKINIM"'Take It Or Leave It' adlı şarkısının klibi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren Aleyna Tilki, “Evet çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadarda aklı başında yorumda bulunan var. Ben alışkınım bu duruma. İlkokulda dahi böyleydi. Adıma hep dedikodu çıkartırlardı. Star doğunca böyle şeylerde olabiliyor” diye konuştu."TÜKÜRDÜĞÜMÜ YALAMAYI SEVİYORUM"Türkçe albümünün de dört ay sonra çıkacağını ifade eden Aleyna Tilki, “Tarz olarak sizi şaşırtacağım” dedi. Bir röportajında dile getirdiği “Tükürdüğümü yalıyorum” sözünü yineleyen Aleyna Tilki, “Tükürdüğümü yalamayı seviyorum. En güzel şey bu olsa gerek. İnsan kendi limitlerini keşfetmiş oluyor. Bunu yapacağım” ifadelerini kullandı."10 KİŞİ TERS KELEPÇE İÇERİ ALINIR"Son dönemde klipleriyle ve açıklamalarıyla gündeme gelen Tilki ilginç bir yorum yaptı. Aleyna Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" diyerek sitem etti.Aleyna Tilki'nin bazı takipçileri ise açık olması gerektiğini söylerken, ünlü şarkıcı daha sonra bu paylaşımını sildi. Tilki’nin bu paylaşımını kimlere gönderme olarak yaptığı ise merak konusu oldu