. Aleyna Tilki'den 'ters kelepçe' çıkış!
  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki'den 'ters kelepçe' çıkış!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık dikkat çekiyor. Son günlerde yeni şarkısı 'Al ya da Bırak (Take It or Leave It)' ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, son olarak kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu. Tilki'nin, daha sonra Twitter hesabından yazdığı tweet'i silmesi dikkat çekti.

Ekleme: 14.06.2022 - 09:57 Güncelleme: 14.06.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Gerek paylaşımları, gerek sözleriyle sıkça adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' (Al ya da Bırak) isimli yeni şarkısına çekilen kliple de çok konuşuldu.

21 yaşındaki şarkıcının motosikletin arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı iddialı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

“İYİ BİR SES, BERBAT BİR ŞARKI, BETER BİR KLİP"

Her adımı olay olan 21 yaşındaki popçunun şarkısı ve klibi, eleştirileri de beraberinde getirdi. Tartışmaya gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince, Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir" ifadelerini kullanmıştı.

"BİLGİLİ BİRİ AMA BİLGE DEĞİL"

Cüneyt Özdemir'in, kariyerini yönetememekle eleştirdiği Aleyna Tilki'den cevap gecikmemişti:

Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz.

"BEN ALIŞKINIM"

'Take It Or Leave It' adlı şarkısının klibi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren Aleyna Tilki, “Evet çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadarda aklı başında yorumda bulunan var. Ben alışkınım bu duruma. İlkokulda dahi böyleydi. Adıma hep dedikodu çıkartırlardı. Star doğunca böyle şeylerde olabiliyor” diye konuştu.

"TÜKÜRDÜĞÜMÜ YALAMAYI SEVİYORUM"

Türkçe albümünün de dört ay sonra çıkacağını ifade eden Aleyna Tilki, “Tarz olarak sizi şaşırtacağım” dedi. Bir röportajında dile getirdiği “Tükürdüğümü yalıyorum” sözünü yineleyen Aleyna Tilki, “Tükürdüğümü yalamayı seviyorum. En güzel şey bu olsa gerek. İnsan kendi limitlerini keşfetmiş oluyor. Bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.

"10 KİŞİ TERS KELEPÇE İÇERİ ALINIR"

Son dönemde klipleriyle ve açıklamalarıyla gündeme gelen Tilki ilginç bir yorum yaptı. Aleyna Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" diyerek sitem etti.

Aleyna Tilki'den 'ters kelepçe' çıkış!

Aleyna Tilki'nin bazı takipçileri ise açık olması gerektiğini söylerken, ünlü şarkıcı daha sonra bu paylaşımını sildi. Tilki’nin bu paylaşımını kimlere gönderme olarak yaptığı ise merak konusu oldu
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Benzine 97 kuruş indirim yapılacak!
CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!
Ankara'da selin faturası ağır oldu! Alt yapı çöktü, birçok bina yıkılacak, Mansur Yavaş kayıp...
Milyonlara ek zam formülü! Temmuz'da asgari ücrette en az %24, memur ve emekliye %41.67 ek zam! İşte tüm formüller...
Eczacıbaşı çalışanları İtalya'daki kaza ölmüştü: İtalyan basınından çok konuşulacak kara kutu iddiası!
İçişleri'nin raporu ortaya çıkardı! AB fonları Kandil'e işte böyle aktarılmış...
Mustafa Şentop'tan Salihe Aydeniz tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Bakan Nebati: Konutlardaki gazın tamamı Karadeniz’den!
İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Bakan Bozdağ: Muhalefet adayını açıklamıyor! Demek ki adayları kirli!
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!